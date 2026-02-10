Dos hombres señalados de hurto mediante ‘rompevidrios’ terminaron detenidos en Santa Fe, centro de Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

Uniformados de la Policía de Bogotá adscritos a la estación de la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital, capturaron a dos personas por el delito de hurto, mediante la activación del ‘plan candado’. Son acusados de hurtos mediante la modalidad de ‘rompevidrios’.

Las capturas ocurrieron en el barrio La Perseverancia, donde los uniformados interceptaron un vehículo con personas que, al parecer, habían hurtado varios elementos electrónicos y objetos personales a un ciudadano, mediante la modalidad de ‘rompevidrios’. Los hechos habrían ocurrido en la localidad de Suba.

Gracias a la información suministrada por la central de radio, el vehículo fue ubicado e interceptado. Al intentar detenerlo para realizar un registro, el conductor intentó huirpero fue detenido rápidamente con el apoyo de otras unidades policiales.

La víctima se presentó en las instalaciones policiales, donde reconoció una maleta encontrada en el vehículo como de su propiedad.

Los capturados, un hombre de 46 años y una mujer de 37 años, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, junto con el vehículo incautado. Estas personas presentan más de 11 anotaciones por los delitos de hurto, falsedad en documento público y fuga de presos, entre otros.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.