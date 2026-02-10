Resultados de las loterías y chances de este lunes 9 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este lunes 9 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
CUNDINAMARCA 8059 serie 170
TOLIMA 5556 serie 14
ANTIOQUEÑITA 1 1896 serie 2
ANTIOQUEÑITA TARDE 9258 serie 1
ASTRO SOL 1454 CAPRICORNIO
ASTRO LUNA 9083 SAGITARIO CAFETERITO DIA 2037 serie 1
CAFETERITO NOCHE 4415 serie 3
CARIBEÑA DIA 5828 serie 9
CARIBEÑA NOCHE 7092 serie 0
CHONTICO DIA 9038 serie 3
CHONTICO NOCHE 9961 serie 7
CULONA DIA 0577
CULONA NOCHE 7024
DORADO MAÑANA 1950 serie 7
DORADO TARDE 3703 serie 6
FANTASTICA DIA 0243 serie 6
FANTASTICA NOCHE 8957 serie 7
MOTILON DIA 3254 serie 9
MOTILON NOCHE 7826 serie 9
PAISITA DIA 0166 serie 5
PAISITA NOCHE 7127
PIJAO DIA 9885 serie 1
SAMAN DIA 2448
SINUANO DIA 6800 serie 4
SINUANO NOCHE 4272 serie 6