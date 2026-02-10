Resultados de las loterías y chances de este lunes 9 de febrero de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este lunes 9 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

CUNDINAMARCA 8059 serie 170

TOLIMA 5556 serie 14

ANTIOQUEÑITA 1 1896 serie 2

ANTIOQUEÑITA TARDE 9258 serie 1

ASTRO SOL 1454 CAPRICORNIO

ASTRO LUNA 9083 SAGITARIO CAFETERITO DIA 2037 serie 1

CAFETERITO NOCHE 4415 serie 3

CARIBEÑA DIA 5828 serie 9

CARIBEÑA NOCHE 7092 serie 0

CHONTICO DIA 9038 serie 3

CHONTICO NOCHE 9961 serie 7

CULONA DIA 0577

CULONA NOCHE 7024

DORADO MAÑANA 1950 serie 7

DORADO TARDE 3703 serie 6

FANTASTICA DIA 0243 serie 6

FANTASTICA NOCHE 8957 serie 7

MOTILON DIA 3254 serie 9

MOTILON NOCHE 7826 serie 9

PAISITA DIA 0166 serie 5

PAISITA NOCHE 7127

PIJAO DIA 9885 serie 1

SAMAN DIA 2448

SINUANO DIA 6800 serie 4

SINUANO NOCHE 4272 serie 6