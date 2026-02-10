El Ilusionista y su magia teatral llega a Teatrova: un viaje de vivencias alrededor del mundo, hasta este 14 de febrero

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) te presenta la obra de teatro ‘El Ilusionista’, una experiencia mágico-teatral que invita a despertar las emociones, la imaginación y el asombro, a través de un viaje escénico por el mundo de la ilusión y la magia teatral, que se presentará hasta el 14 de febrero de 2026, a las 7:00 p. m., en TEATROVA. ¡Entrada con costo!

El Ilusionista es una obra de teatro en un acto en la que el protagonista comparte sus vivencias alrededor del mundo, en la que podrás ser parte activa de un momento lúdico, participativo y sorprendente.

La propuesta combina teatro, ilusionismo y narración escénica, generando una experiencia cercana que rompe la cuarta pared y transforma cada función en un encuentro único.

Agéndate y disfruta de esta temporada que se presentará hasta el sábado 14 de febrero: