Requisitos para aplicar al subsidio de vivienda con el programa ‘Mi Casa en Bogotá’

Foto: Secretaría Distrital del Hábitat

Con el Plan de Vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’, liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), se ofrece un conjunto de programas diseñados para facilitar la adquisición de vivienda por parte de las familias bogotanas, a la vez que se reactiva el sector constructor de la ciudad. ¡Revisa los requisitos y aplica!

Plan de Vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’

Este plan en Bogotá, abarca los siguientes programas:

1. Curso ‘Educación e Inclusión Financiera’

Es un programa de la Secretaría Distrital del Hábitat que busca mejorar las condiciones de vida de los hogares ayudándoles a superar barreras de acceso a vivienda nueva por problemas de bancarización, reportes negativos en centrales de riesgo o desconocimiento de los procesos de cierre financiero y de adquisición de vivienda en Bogotá.

Modalidad virtual: puedes postularte al programa de Educación e Inclusión Financiera en la modalidad virtual inscribiéndote en las ferias de vivienda o a través de la Escuela del Hábitat. Cuando la Secretaría Distrital del Hábitat realice convocatorias abiertas al público se informará por medio de nuestra página web y nuestras redes sociales.

Modalidad presencial: puedes postularte al programa de Educación e Inclusión Financiera en la modalidad presencial, inscribiéndote en los CDC (Manzana del Cuidado) de la alcaldía de Bogotá ubicados en cada localidad.

¿Cuáles son los requisitos de inscripción al programa ‘Mi Casa en Bogotá’?

Todas las personas pueden acceder al programa. El curso va dirigido especialmente a todas aquellas personas que quieran acceder a una vivienda, ayudándoles a superar las barreras del acceso al crédito, por problemas de bancarización, reportes negativos, falta de ahorro, presupuesto y desconocimiento de los procesos de cierre financiero y de adquisición de vivienda en Bogotá.

La inscripción se hace en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/12X1iAp9gCo5bY7QOew1OlWdVpKlRu-iOsrXymG6DTdA

2. Oferta Preferente

Oferta preferente?es el programa a través del cual la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá separa unidades de vivienda VIP (hasta 90 SMMLV) y VIS (hasta 150 SMMLV) en la ciudad de Bogotá y asigna un subsidio a hogares de menores ingresos, hasta $7.003.620 en 2026 para facilitar la adquisición de una de las viviendas ofertadas. El monto del subsidio del programa va desde los $17.509.050 hasta los $52.527.150 en 2026.

Es importante tener en cuenta que el subsidio no aplica en cualquier proyecto de la ciudad de Bogotá, sino únicamente en las?viviendas separadas previamente por la Secretaría Distrital del Hábitat.

Las familias interesadas en recibir el subsidio «Oferta Preferente» podrán participar en las convocatorias virtuales y ferias de vivienda que la Secretaría del Hábitat realiza en diferentes momentos del año. Toda la información sobre estas convocatorias se publican en la página web y redes sociales de la entidad.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al programa Oferta Preferente?

Los requisitos para aplicar como hogar a Oferta Preferente son:

El/La jefe de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no deben superar los $7.003.620.

No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado.

No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

Tener cierre financiero.

3. Reactiva tu Compra

Reactiva tu Compra, Reactiva tu Hogar busca beneficiar a familias de menores ingresos para compra de su vivienda, hogares que tienen dificultad de cierre financiero de viviendas próximas a escrituración y entrega, otorgando un subsidio de $17.509.050 en 2026.

¿Cuáles son los requisitos del hogar?

El/La jefe de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los $7.003.620 en 2026.

No ser propietario o poseedor de una vivienda en el territorio nacional.

No ser beneficiario de un subsidio familiar de vivienda, excepto si hace parte del cierre financiero para la compra de la vivienda postulada.

No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

¿El programa permite la concurrencia del subsidio de vivienda?

El programa permite la concurrencia de varios subsidios de vivienda otorgado por distintas entidades que hagan parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, para facilitar el acceso a una solución de vivienda. La suma de beneficios procede, cuando la naturaleza de las modalidades que se asignen de manera concurrente permita su aplicación sobre una misma solución de vivienda.

¿Cómo aplico?

Dirígete a la sala de ventas donde compraste tu vivienda de su elección.

El proyecto deberá estar inscrito en la Secretaría del Hábitat. Tu vendedor te ayudará con el proceso de inscripción para aplicar.

Una vez estés inscrito, se validarán los requisitos, y si eres beneficiario, se expedirá la resolución de asignación para incorporar dentro de la escritura.

4. Reduce tu Cuota

‘Reduce tu Cuota’ es el programa de la Secretaría Distrital del Hábitat que busca facilitar el pago de la cuota de crédito hipotecario o leasing habitacional a las familias que hayan adquirido vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) en Bogotá.

Este programa ofrece un subsidio de 21.010.860 para el año 2026, que se distribuyen en 48 cuotas mensuales, de tal forma que la Secretaría del Hábitat pagará el valor de dicho subsidio a la entidad financiera y la familia beneficiaria verá el descuento en su cuota mensual.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario del programa Reduce tu cuota?

El/La jefe de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar $7.003.620 para el año 2026.

Tener un crédito hipotecario o?leasing?habitacional?aprobado para la adquisición de vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.

No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, diferente a la financiada.

Que ninguno de los integrantes del hogar haya sido o estén en proceso de ser beneficiarios de la cobertura a la tasa de interés que otorga el Gobierno nacional.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que aplicó en la adquisición de otra vivienda. Si tiene subsidios del Gobierno nacional o de su caja de compensación sin aplicar y que hacen parte del cierre financiero de la misma vivienda a adquirir, puede sumarlos. Si el hogar tiene subsidios del Distrito sin aplicar (Oferta Preferente o Reactiva tu Compra), también puede sumarlos siempre que sean para adquirir la misma vivienda y que el hogar cuente con ingresos de hasta $ 3.501.810.

5. Ahorro para mi Casa

Es un aporte distrital en dinero que se entrega a hogares beneficiarios, por una única vez, destinado a cubrir parcial o totalmente el canon de arrendamiento mensual de una unidad de vivienda, condicionado a que el hogar beneficiario ahorre un monto mensual, con el propósito de incentivar hábitos financieros saludables, que les permitan mejorar sus condiciones socioeconómicas para la adquisición de una vivienda en Bogotá.

El valor del subsidio será de hasta $13.026.733 en 2026 al momento de la asignación, y será pagado en 12 cuotas mensuales de hasta $1.085.561 en 2026.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa Ahorro para mi Casa?

El/La jefe de hogar debe ser mayor de edad.

Acreditar ingresos de hasta $3.501.810 en 2026.

Ningún integrante del hogar debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, salvo las excepciones dispuestas en el Decreto Distrital 431 de 2024 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado.

Los demás dispuestos por el Decreto Distrital?431 de 2024 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Condiciones de priorización de los hogares:

Riesgo de feminicidio o cualquier otra clase de violencia intrafamiliar.

Víctima del conflicto armado interno.

En proceso de “reincorporación o reintegración”.

Miembro de la fuerza pública, veteranos o caídos en combate.

Discapacidad.

Personas cuidadoras y cabeza de hogar.

Que el jefe de hogar sea una persona joven.

Transgénero.

Que se encuentre habilitado en un programa de subsidio de la Secretaría Distrital del Hábitat para la adquisición de vivienda.

Hogares monoparentales.

Minorías étnicas.

Adulto mayor.

6. Arrendamiento Temporal Solidario

El programa de Arrendamiento Temporal Solidario es un subsidio distrital en dinero que se entrega a hogares beneficiarios, por una única vez, destinado a cubrir total o parcialmente el canon de arrendamiento mensual de una vivienda en Bogotá.

Este subsidio está dirigido a hogares con ingresos de hasta $1.750.000 para 2026, que se encuentren en condiciones de especial protección, como lo establece la Resolución 224 de 2025 de la Secretaría Distrital del Hábitat.

El valor del subsidio será de hasta $1.085.000 mensuales y se entregará por un periodo máximo de seis (6) meses.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa?

El/la jefe de hogar debe ser mayor de edad.

El hogar debe acreditar ingresos de hasta $1.750.000.

Ningún integrante del hogar debe ser propietario de vivienda en el territorio nacional, salvo las excepciones dispuestas en el Decreto Distrital 431 de 2024.

Ningún integrante del hogar debe haber sido beneficiario de un subsidio distrital o familiar de vivienda efectivamente aplicado, salvo las excepciones normativas.

Acreditar pertenencia a alguno de los grupos poblacionales priorizados (ver siguiente sección).

Presentar la documentación exigida en la convocatoria en formato PDF.

7. Mejora tu Casa

Es un programa de subsidios orientado a mejorar espacios esenciales del hogar, como baños, cocinas, habitaciones y áreas comunes, sin requerir licencias de construcción.

A través de un subsidio equivalente hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por hogar, el programa busca reducir el déficit cualitativo de vivienda, permitiendo que más familias habiten en condiciones dignas.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa?

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 653 de 2025 y la Resolución 816 de 2025, los hogares interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones: