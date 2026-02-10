Viajar a zonas endémicas exige planificación y vacunación previa contra la fiebre amarilla

Foto: Secretaría de Salud

Viajar informado y vacunarse a tiempo es clave para proteger la vida. Por eso, Bogotá mantiene sus medidas de prevención frente a la fiebre amarilla, con énfasis en la planificación anticipada de los viajes a zonas endémicas, la corresponsabilidad de las personas viajeras y la articulación con otros territorios del país.

Desde la declaratoria de la alerta sanitaria, la Administración distrital activó su capacidad técnica y operativa para intensificar la vacunación de viajeros y fortalecer la vigilancia en salud pública. Aunque Bogotá no es un territorio endémico, la prevención se ha asumido como una prioridad para reducir el riesgo de casos importados.

Este llamado se da en un contexto nacional de riesgo persistente. Desde 2024, el país se encuentra en alerta por fiebre amarilla debido a un brote activo en varias zonas endémicas que, a la fecha, no ha sido completamente controlado. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en anticiparse al riesgo antes de viajar.

Bogotá ha cumplido con la vacunación de su población dentro del esquema regular y ha priorizado la inmunización de personas viajeras. En 2024 se aplicaron 154.028 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla y en 2025 se administraron 532.964 dosis adicionales, lo que representa un incremento del 346 %.

Actualmente, la ciudad cuenta con más de 200 puntos de vacunación donde la población entre 9 meses y 59 años puede acceder a la vacuna contra la fiebre amarilla, biológico incluido en el esquema regular.

Adicionalmente, se dispone de más de 40 puntos dirigidos a población con condiciones de riesgo (gestantes y personas mayores), así como de puntos de vacunación habilitados en aeropuertos y terminales de transporte terrestre para personas menores de 60 años.

En lo corrido de 2026, tres personas residentes en Bogotá fallecieron por fiebre amarilla tras viajar a zonas endémicas sin estar vacunadas. Se trata de muertes evitables que refuerzan el llamado a la corresponsabilidad individual.

En el marco del aumento de desplazamientos hacia municipios endémicos, especialmente en el departamento del Tolima, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) inició el trabajo articulado con las autoridades sanitarias de ese territorio.

“He tenido la oportunidad de hablar con la secretaria de Salud del Tolima, la doctora Katherine Rengifo, y hemos acordado avanzar en una cooperación entre Bogotá y el departamento para fortalecer la vigilancia, el intercambio de información y la comunicación del riesgo. La fiebre amarilla sigue representando una amenaza y solo con trabajo articulado podemos proteger la vida”, señaló Gersón Bermont, secretario Distrital de Salud.

Como parte de estas acciones, y en cumplimiento de la Resolución 691 de 2025, la Administración distrital exigirá el carné de vacunación contra la fiebre amarilla en las taquillas de los terminales de transporte a las personas que viajen hacia municipios del Tolima.

En caso de no contar con este, deberán presentar el documento de disentimiento informado o un certificado médico de no pertinencia de la vacuna.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) reiteró que la vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje para garantizar protección efectiva. Si no se cuenta con ese tiempo, la recomendación es no viajar a zonas endémicas.

Finalmente, la Administración distrital recordó que, aunque las medidas de protección personal contra el mosquito son importantes, no sustituyen la vacunación, que sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir la fiebre amarilla.