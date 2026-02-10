Equipo Bogotá obtuvo cuatro medallas en el Campeonato Nacional de Ruta

Gobernación de Cundinamarca

El Equipo Bogotá obtuvo cuatro medallas, reflejo del trabajo técnico y de los procesos deportivos que se llevan a cabo en la ciudad de la mano de la Liga de Ciclismo de Bogotá y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

El cierre del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 se realizó este fin de semana, donde Egan Bernal se quedó con la prueba reina al llegar primero a la meta tras más de 200 kilómetros de intenso recorrido, con un tiempo de 05:25:06. El zipaquireño repitió la hazaña lograda en 2025, cuando se colgó la medalla de oro en Bucaramanga. Por su parte, Iván Ramiro Sosa, de Pasca, ocupó el segundo lugar con 05:25:13 , y Juan Felipe Rodríguez, de Tenjo, completó el podio con 05:25:30.

Los destacados resultados del Equipo Bogotá

Camila Valbuena logró dos medallas de plata en la contrarreloj individual y en la prueba de fondo en la categoría élite damas. Alix Sanabria obtuvo medalla de bronce en la prueba de fondo juvenil damas y Juan Esteban Canchón bronce en la CRI juvenil varones. Además, Javier Jamaica alcanzó un destacado quinto lugar en la categoría élite varones.

«Todo esto es importante para nosotros, ¿por qué? Porque tenemos un compromiso muy grande con la ciudad, los Juegos Nacionales. Vamos con toda, ojalá, a ganar en ciclismo. Esa es la promesa que tenemos desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y creemos que tenemos con qué. También una felicitación muy importante a Javier Jamaica, que quedó de quinto en la prueba de ruta que ganó Egan Bernal. Sin lugar a dudas, nuestro gran ídolo y el gran referente del ciclismo colombiano», aseguró Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Por otra parte, el equipo de Cundinamarca logró un total de seis medallas en los cuatro días del certamen: dos oros, tres platas y un bronce, logrados en las diferentes pruebas con las que contó el campeonato: Contrarreloj Individual, Ruta en Circuito y Ruta.

“Recibimos a cientos de turistas, amantes del ciclismo. La gente ha querido ver a todos los competidores disputándose esta medalla de oro. Para nosotros también representa una reactivación del turismo deportivo en el departamento, economía, visibilidad . En este Gobierno hemos tratado de ser el centro de atracción para estos eventos. Estamos generando un polo de desarrollo en torno a estas actividades”, comentó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, quien estuvo presente en la carrera final.

Un total de 652 ciclistas, representantes de 25 ligas de ciclismo del país, cuatro equipos World Tour, seis ProTeam, 10 Continental y 25 equipos de marca colombiana convirtieron a Cundinamarca, durante cuatro días, en el epicentro del ciclismo nacional, en una competencia que por primera vez llegaba al territorio.