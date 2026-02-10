Servicio TransMiZonal C122 – K122 cambió su nombre y operación

Foto: TransMilenio.

El servicio TransMiZonal CK122 modificó su operación y pasó a llamarse C122 Aures II – D122 Alkosto Av. 68. Con este ajuste, la ruta mejora su conectividad entre las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos. Este cambio se adelantó a partir del lunes 9 de febrero de 2026.

¿Cómo funcionará la nueva ruta?

Hacia Aures II (C122): El bus pasará por los sectores como Avenida carrera 68 (Cafam Floresta), calle116 (Morato), Avenida El Rincón (Calatrava) y finalizará en la calle 132 (El Rincón).

Hacia Alkosto Av. 68 (D122): Iniciará en la carrera 93 (El Rincón), pasando por Avenida El Rincón (Calatrava), Avenida Carrera 68 (Floresta) y terminará su recorrido en el sector de Metrópolis.

Horarios de operación

Para que programes tus viajes, ten en cuenta los siguientes horarios:

Lunes a sábado: 4:00 a. m. a 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 5:00 a. m. a 9:00 p. m.

En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras más información del servicio TransMiZonal C122 Aures II – D122 Alkosto Av. 68:

Ten presente que este servicio ya no operará hasta la Clínica Colombia por la carrera 68. Por lo que dispones de diversas rutas TransMiZonales que te movilizan hacia ese sector.