    • Bogotá

    Servicio TransMiZonal C122 – K122 cambió su nombre y operación

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Pieza gráfica de la ruta C122 Aures II - D122 Alkosto Av. 68.Foto: TransMilenio.

    El servicio TransMiZonal CK122 modificó su operación y pasó a llamarse C122 Aures II – D122 Alkosto Av. 68. Con este ajuste, la ruta mejora su conectividad entre las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos. Este cambio se adelantó a partir del lunes 9 de febrero de 2026.

    ¿Cómo funcionará la nueva ruta?

    Hacia Aures II (C122): El bus pasará por los sectores como Avenida carrera 68 (Cafam Floresta), calle116 (Morato), Avenida El Rincón (Calatrava) y finalizará en la calle 132 (El Rincón).

    Hacia Alkosto Av. 68 (D122): Iniciará en la carrera 93 (El Rincón), pasando por Avenida El Rincón (Calatrava), Avenida Carrera 68 (Floresta) y terminará su recorrido en el sector de Metrópolis.

    Horarios de operación

    Para que programes tus viajes, ten en cuenta los siguientes horarios:

    • Lunes a sábado: 4:00 a. m. a 9:30 p. m.
    • Domingos y festivos: 5:00 a. m. a 9:00 p. m.

    En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras más información del servicio TransMiZonal C122 Aures II – D122 Alkosto Av. 68: 

    TransMiZonal C122 - K122 cambió su nombre y operación en Bogotá

    Ten presente que este servicio ya no operará hasta la Clínica Colombia por la carrera 68. Por lo que dispones de diversas rutas TransMiZonales que te movilizan hacia ese sector.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte