Trabajo sí hay: 619 vacantes activas en la Agencia Pública de Empleo del SENA

Foto: SENA

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 619 vacantes laborales que trae el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE). Se trata de vacantes con perfiles que responden a las necesidades actuales del mercado y que se encuentran en alta demanda por parte de empresas en la capital del país. ¡Conoce detalles!

La oferta incluye cargos para personas con y sin experiencia laboral, así como oportunidades dirigidas a profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares, operarios y perfiles del sector TIC. Este portafolio refleja el compromiso de la Entidad con la empleabilidad, la inclusión y el desarrollo productivo de la ciudad.

Actualmente, la Agencia Pública de Empleo del SENA en Bogotá concentra su mayor número de vacantes en los siguientes grupos:

Personas sin experiencia: 161 oportunidades

Profesionales: 119 oportunidades

Técnicos y tecnólogos: 114 oportunidades

Perfiles TIC: 102 oportunidades

Auxiliares y operarios: 93 oportunidades

A estas se suman 28 vacantes internacionales y dos oportunidades dirigidas a personas con discapacidad.

“La Agencia Pública de Empleo es la puerta de entrada para miles de ciudadanos que buscan una oportunidad laboral digna. Desde la Regional Distrito Capital trabajamos para acercar a las personas con empresas formales, sin intermediarios y con total transparencia”, afirmó Jorge Alexander Cañón, coordinador de la Agencia Pública de Empleo del SENA Distrito Capital.

Entre los cargos disponibles se encuentran perfiles como técnico en instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, auxiliar contable, desarrollador de sitios web, mensajero, panadero pastelero, contador público, técnico electricista, operador de máquinas CNC, entre otros. Todas las oportunidades cuentan con fechas límite de postulación y requisitos específicos según cada perfil.

Para acceder a estas vacantes, los ciudadanos deben estar inscritos en la Agencia Pública de Empleo y contar con su hoja de vida actualizada en ape.sena.edu.co. Una vez registrados, podrán identificar el número de solicitud de la vacante de su interés e ingresar dicho código en el buscador de la plataforma.

El SENA invita a los ciudadanos a consultar de manera permanente la plataforma, ya que las vacantes se actualizan constantemente y responden a la dinámica del mercado laboral.

Cómo postularse paso a paso

Ingresar a ape.sena.edu.co. Registrar o actualizar la hoja de vida. Buscar la vacante de interés por número de solicitud o cargo. Validar requisitos y postularse.

Para más información, los ciudadanos pueden seguir las redes sociales de la Regional Distrito Capital o acercarse a los puntos de atención de la Agencia Pública de Empleo del SENA en Bogotá ubicado en la calle 65 #11-70.

Para acceder a las vacantes laborales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con su Agencia Pública de Empleo (APE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.