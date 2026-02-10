Últimos días para pagar el ICA en Bogotá: Haga su declaración antes del 13 de febrero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Secretaría de Hacienda de Bogotá recuerda a los contribuyentes obligados a declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA), que el plazo para presentar la declaración y pagar la obligación del sexto bimestre del 2025 (noviembre–diciembre) vence el viernes 13 de febrero de 2026.

Para evitar intereses por mora y sanciones se recomienda cumplir con esta obligación en el iempo establecido y realizar el trámite de manera ágil y segura a través de los canales virtuales oficiales.

¿Cómo realizar la declaración y el pago?

Los contribuyentes deben ingresar a www.haciendabogota.gov.co, hacer clic en el botón Pagos Bogotá y seleccionar ICA – ReteICA para realizar el trámite de manera electrónica.

Una vez efectuado el pago recibirán en el correo electrónico registrado la confirmación de la transacción desde los remitentes @ocimail.shd.gov.co o @awsmail.shd.gov.co.

¿Quiénes deben declarar y pagar?

Quienes en 2024 hayan tenido un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a 18.402.415 pesos, están obligados a declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) de forma bimestral durante 2025.

Además, los contribuyentes pueden hacer un aporte voluntario de hasta el 10 % sobre el valor del impuesto.

¡Evita fraudes y costos adicionales!

Todos los trámites son gratuitos, no requieren intermediarios y deben realizarse a través de los canales oficiales. La Secretaría de Hacienda de Bogotá no envía enlaces ni comunicaciones solicitando dinero, ni sugiere cuentas bancarias para consignaciones por fuera de los canales establecidos.

Canales oficiales de atención