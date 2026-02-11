Del 13 al 16 de febrero, la moda popular de Bogotá brillará en la New York Fashion Week

Foto: Cámara de Comercio de Bogotá.

Te contamos que ocho marcas de Bogotá llevarán la moda popular de la capital de Colombia al New York Fashion Week 2026, que se realizará en Manhattan del del 13 al 16 de febrero de 2026. Marcas como Alanna, A Modo Mio, C’emadier, Más Cincuenta y Siete by Love Me Jeans, Lorant & Co y Lyenzo, presentarán sus colecciones de prendas de vestir, así como Liza Herrera y Kernel Leather que exhibirán sus colecciones de calzado. ¡Te contamos!

Estas marcas que ahora hacen parte de los eventos más importantes de la moda en el mundo nacieron en sectores tradicionales de la industria textil y manufacturera de Bogotá como El Restrepo y San Victorino y hacen parte de la iniciativa Puente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que busca fortalecer la industria de la moda de la capital, así como su proyección internacional.

Esta experiencia de internacionalizar sus colecciones también llegó en septiembre de 2025 para otros 13 diseñadores bogotanos provenientes de San Victorino y El Restrepo, que beneficiados por esta iniciativa estuvieron en New York Fashion Week – Federación Diseñadores de Latinoamérica (FDLA) y MOMAD Madrid, dos de los escenarios más relevantes de la moda global.

La curaduría para escoger estas ocho marcas estuvo a cargo de Albania Rosario, fundadora y presidenta de FDLA; el reconocido diseñador colombiano Jorge Duque; la curadora Estefanía Turbay; Luis Sánchez, cofundador de Ideas Publishing Group; y José Forteza, exeditor senior de Vogue México.

En 2026 otras empresas y diseñadores bogotanos desfilaran por algunas de las pasarelas más importantes del mundo, como el Bogotá Fashion Week, Pasarela Madrid, Dubái Fashion Week, New York Fashion Week y París Fashion Week menciono Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).