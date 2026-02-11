Inscríbase y participe en la ‘Megaferia Empleo’ en Corferias este jueves 19 de febrero: son 17.000 vacantes

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Regresa la la ‘Megaferia de Empleo’ de ‘Talento Capital’, la feria con mayor número de oportunidades laborales en Bogotá. Este jueves 19 de febrero de 2026, Corferias será sede de esta nueva versión que contará con 17.000 vacantes y puestos laborales disponibles. Se ofrecerán puestos de trabajo disponibles en sectores como servicios, comercio, industria, construcción, salud y transporte. ¡Conoce detalles e inscríbete!

Se espera que más de 100 empresas aliadas y entidades estén presentes en esta ‘Megaferia de Empleo’ liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Para participar este jueves 19 febrero, debes inscribirte previamente y asistir en el horario indicado, una vez formalizada la inscripción.

Ingresa haciendo clic aquí y diligencia el formulario habilitado.

Además de la inscripción previa, es necesario llevar varias hojas de vida impresas y actualizadas. No olvides tu documento de identidad.

En esta ‘Megaferia de Empleo’ de ‘Talento Capital’ podrás encontrar empleo con o sin experiencia previa. Para conocer más detalles, te invitamos seguir conectado a Portal Bogotá, a través de su sección, Trabajo sí hay, donde se publicarán los perfiles disponibles y demás información.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Revisa todos los detalles, haciendo clic aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales