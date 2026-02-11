    • Bogotá

    Morat llega en concierto al Movistar Arena en Bogotá en agosto de 2026

    Imagen del cartel promocional de la Gira y conciertos en BogotáFoto: Redes Sociales de la agrupación

    La banda colombiana de pop y folk-pop Morat llega a la capital con el concierto más ambicioso de su carrera, con tres presentaciones en el Movistar Arena, como parte de su ´Ya es mañana world tour´. Agéndate en cualquiera de la fechas y no te lo pierdas.Entrada con boletería.

    Las presentaciones que se realizarán el 14, 15 y 16 de agosto de 2026 en el Movistar Arena no son una más para la agrupación, pues la capital no es un sitio cualquiera y no es un concierto cualquiera; es la ciudad que los vio nacer y es el concierto que le brindan a quienes han vivido la ciudad con ellos.

    Lo que vivirán los asistentes a estas presentaciones será una celebración de la música en vivo, de la amistad, de la comunidad y de Bogotá, en un concierto que busca empujar los límites de lo que la banda ha hecho en el pasado, porque, según los integrantes de la banda ¨cuando se trata de celebrar en SU CASA nunca es demasiado y siempre puede ser mejor¨. Prometieron volver y están de vuelta.

    • Lugar: Movistar Arena
    • Dirección: diagonal 61C #26 – 35
    • Fechas:
      • 14 de agosto: de 16 años en adelante
      • 15 de agosto: de 16 años en adelante
      • 16 de agosto: de 8 años en adelante
    • Hora: 9:00 p. m.

    Giovanni Alarcón M.
