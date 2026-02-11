Morat llega en concierto al Movistar Arena en Bogotá en agosto de 2026

Foto: Redes Sociales de la agrupación

La banda colombiana de pop y folk-pop Morat llega a la capital con el concierto más ambicioso de su carrera, con tres presentaciones en el Movistar Arena, como parte de su ´Ya es mañana world tour´. Agéndate en cualquiera de la fechas y no te lo pierdas.Entrada con boletería.

Las presentaciones que se realizarán el 14, 15 y 16 de agosto de 2026 en el Movistar Arena no son una más para la agrupación, pues la capital no es un sitio cualquiera y no es un concierto cualquiera; es la ciudad que los vio nacer y es el concierto que le brindan a quienes han vivido la ciudad con ellos.

Lo que vivirán los asistentes a estas presentaciones será una celebración de la música en vivo, de la amistad, de la comunidad y de Bogotá, en un concierto que busca empujar los límites de lo que la banda ha hecho en el pasado, porque, según los integrantes de la banda ¨cuando se trata de celebrar en SU CASA nunca es demasiado y siempre puede ser mejor¨. Prometieron volver y están de vuelta.

Conoce más detalles de las presentaciones en Bogotá en este post de la banda Motat en Instagram:

Te contamos detalles de las presentaciones para que te agendes y asistas con familia y amigos. ¡Toma nota!