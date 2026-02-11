Icetex amplía a 20 mil los créditos educativos para 2026

Foto: Icetex

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) pasará de 11 mil a 20 mil créditos educativos este año, gracias a recursos propios derivados del recálculo de utilidades de la entidad al cierre de 2025.

De esta manera, la convocatoria actual, correspondiente al primer semestre de 2026, tendrá la posibilidad para que otros 3 mil estudiantes colombianos accedan a financiación de créditos a mediano y corto plazo en modalidades de pregrado y posgrado, en el país y el exterior.

Son 3 mil personas adicionales a las 6 mil que están en proceso de aprobación, para lograr la financiación correspondiente al primer semestre académico de este año.

“Es un gran esfuerzo económico, conjunto con la junta directiva, para que más estudiantes accedan en 2026 a educación superior», afirmó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo.

Para la convocatoria del segundo semestre de 2026, que se iniciará a finales del semestre en curso, se habilitarán 11 mil créditos en líneas de corto y mediano plazo para programas de pregrado y posgrado, tanto en Colombia como en el exterior. Con esto, la cifra total de créditos para todo el año alcanzará los 20 mil.

La entidad recordó que los estudiantes beneficiados que hayan pagado matrícula con recursos propios podrán solicitar la devolución ante su institución de educación superior.

Además, Icetex avanza en su modelo de cofinanciación diferida ‘Alianza + Futuro’, que ya cuenta con cinco universidades vinculadas y ofrece condiciones de tasa más favorables: IPC + 0 % durante estudios e IPC + 3 % en etapa de amortización.