Gobierno alerta por información falsa sobre supuestas negociaciones de transporte terrestre internacional en la frontera sur del país

Foto: Presidencia

Según el Ministerio de Transporte, tras verificar los datos divulgados, se confirma que ninguna entidad del Gobierno nacional, incluyendo el Ministerio de Transporte y sus organismos adscritos, ha participado en mesas de diálogo, concertación o negociación sobre el particular.

En este sentido, la cartera de Transporte rechazó categóricamente la difusión de contenidos que buscan desinformar, generar incertidumbre entre los transportadores y confundir a la ciudadanía.

Ante la viralización de esta noticia falsa, se han activado protocolos institucionales para solicitar claridad sobre el origen y alcance de la información manipulada.

“Desde el Ministerio de Transporte reiteramos que no hemos participado en mesas de diálogo, concertación o negociación sobre este tema. Por ello, hemos iniciado solicitudes formales de información ante distintas instancias, con el fin de conocer el alcance de lo que se ha divulgado y brindar claridad al sector transportador», señaló la ministra Mafe Rojas.

La funcionaria reiteró que el Gobierno nacional se rige por principios de transparencia, veracidad y responsabilidad institucional. Asimismo, manifestó que cualquier decisión asociada al transporte internacional de carga se tomará única y exclusivamente bajo criterios técnicos y dentro del marco de la normativa vigente.

Las autoridades hacen un llamado respetuoso a los medios de comunicación, a los transportadores y a la ciudadanía en general para que verifiquen las fuentes oficiales antes de difundir información que pueda afectar la tranquilidad de los colombianos o alterar el normal funcionamiento del sector transporte.

Con información de Mintransporte