Petro decretará una comisión de la verdad para preservar la memoria de la isla prisión Gorgona

El jefe de Estado anunció que decretará la conformación de una comisión de la verdad para que se preserve la memoria de lo que fue la isla prisión Gorgona.

Durante una visita que realizó este lunes a la Estación de Guardacostas, en Tumaco, departamento de Nariño, el mandatario se trasladó hasta la isla que durante 24 años sirvió de prisión para los más peligrosos delincuentes del país.

En su cuenta en la red social X? , el mandatario informó: “Miles de colombianos pasaron por allí y hay algunos vivos. Decretaré una comisión de la verdad, con lo mejor de la ciencia moderna para conocer la realidad completa de los 24 años de la cárcel/tumba de Gorgona”.

Contó el jefe de Estado: “No estuve de paseo en Gorgona, pero quiero. Quise conocer la isla que no tiene hotel, ni muelle. Tiene científicos y científicas con las que hablé, miembros jóvenes de la Armada y guardianes del parque absolutamente comprometidos con la defensa de la naturaleza”.

Agrega en su mensaje: “Fui a conocer su paradoja: el centro de tortura que construyó la oligarquía de Colombia. Allí estuve en sus celdas, dónde me querían llevar, en los calabozos; quitaron los pozos de tortura donde solo cabe una persona que hacían descender a los presos con arneses, y allí morían».

Relató que visitó la enfermería «de salones sucios ya llenos de hojas y raíces, sus techos los tumbaron por los micos, donde no había anestesia y allí se oían los gritos de los presos a morir, pero también los susurros de planes para escapar. Fui a ver su cementerio, los hornos de pan donde quiero investigar si hay cenizas de seres humanos. Reuní a varios de los asistentes, al almirante, los científicos, los guardianes., los jóvenes de la Armada, las que cocinan, los obreros que levantan los techos”.

?

Dijo también que su interés es “mantener la memoria del centro de tortura en película en 3D de la cárcel. Debe haber un centro de memoria y algunos lugares que se puedan guardar para que la niñez pueda ver lo que no debe repetirse”.

El mandatario anunció que “voy a decretar que Gorgona sea un centro de investigación científica de alto nivel nacional e internacional. Ya en mi gobierno estamos levantando la nueva edificación cerca de la cárcel para el centro científico colombiano y mundial. Tendrá energía limpia solar y geotérmica”.

Explicó que en Gorgona hay especies endémicas. “Por ejemplo, una rana que científicas colombianas y un alemán examinan en las noches buscándolas, porque hay un virus matando todas las ranas del mundo”.

El presidente también aseguró que en esa parte del mar Pacífico nacen todos los peces que llegan a la corriente de Humboldt. “Es decir que empresas grandes de Ecuador, Perú, China y otros, pescan en enormes cantidades y hacen fortunas con el cuidado que ejercemos en Gorgona, pero no nos agradecen. Sin embargo, desde 1991, han desaparecido el 30% de las especies. Si no frenamos el consumo de hidrocarburos en 60 años, no habrá nada en el mar”.

La historia de la isla prisión Gorgona

Esta isla colombiana, ubicada en el Pacífico, fue adecuada como establecimiento carcelario para miles de delincuentes considerados de alta peligrosidad.

Estuvo vigente como prisión entre 1960 y 1983, año en el que fue cerrada por violación a los derechos humanos, y luego declarada como Parques Nacionales Naturales, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La isla tiene una extensión de 61.687 hectáreas ha, de las cuales 1.383 son terrestres y están distribuidas entre las formaciones de Isla Gorgona e Isla Gorgonilla. El restante 97% corresponde a ecosistemas marinos.

En febrero de 2024, el Gobierno del Cambio anunció una inversión de $32 mil millones para fortalecer el centro de investigación científica que se construye en la isla, en el que participan las universidades Nacional, del Valle, Nariño y Cauca, así como el Invemar, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y Parques Nacionales Naturales.

Al final de su mensaje, el mandatario escribió: “Entré a los calabozos y traté de experimentar la sensación de quienes estuvieron allí; le gustará a la fiscal general de Colombia. Soy víctima de mi propio invento: buscar una fiscal que fuera independiente a la justicia, pero partí del principio de no conocer personalmente las integrantes de la terna”.

Y publicó una foto en la que se le ve dentro de una de las celdas que aún existen en Gorgona: “En la foto ven lo que quiere hacerme (Abelardo) de la Espriella, de acuerdo a sus palabras: destriparme a mí, y a quienes son como yo. Ya gente del pueblo lo aplaude por eso.

Veremos si sucede”.