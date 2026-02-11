Prosperidad Social convoca jornada nacional de donaciones para atender emergencia climática

Foto: Prosperidad Social

Ante las afectaciones provocadas por la actual temporada de lluvias en distintas regiones del país, Prosperidad Social activó una jornada nacional de solidaridad para apoyar a las familias damnificadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la emergencia climática.

La entidad informó que, a través de sus 35 gerencias regionales, se están recibiendo donaciones destinadas a brindar apoyo inmediato a las comunidades afectadas. Entre los elementos priorizados se encuentran alimentos no perecederos como arroz, aceite, leche en polvo, enlatados y granos, así como comida para animales, con el fin de atender tanto a las personas como a sus medios de subsistencia.

Prosperidad Social señaló que las donaciones pueden ser entregadas directamente en cualquiera de sus sedes regionales en todo el territorio nacional. Para facilitar el acceso de la ciudadanía, la entidad dispuso un visor digital en el que se puede consultar la ubicación de cada gerencia regional habilitada para recibir los aportes: https://experience.arcgis.com/experience/3b4794fd56164d40b3af05c7e4b08f4c?

Adicionalmente, la entidad puso a disposición de la ciudadanía canales de atención para resolver inquietudes relacionadas con la jornada de donaciones, a través de la línea gratuita nacional 01 8000951100 y el número celular 6013791088.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones institucionales orientadas a mitigar los impactos sociales de la emergencia climática y a fortalecer la atención a las familias afectadas, bajo las consignas #AlimentosparalaVida y #HambreCero, promoviendo la participación solidaria de la ciudadanía en todo el país.

Información de Prosperidad Social