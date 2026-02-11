Senadora indígena Ayda Quilcué fue hallada por las autoridades en Cauca

Foto: @PedroSanchezCol

Cumpliendo órdenes del presidente de la República, Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se desplazó al departamento del Cauca para ponerse alfrente de las acciones y ubicar a la senadora Ayda Quilcué, quien fue aparentemente secuestrada en el tramo Inzá–Totoró, con su esquema de seguridad.

A través de su cuenta personal en la red social X, el ministro posteó: “Unidades de @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia ya se encuentran con nuestra senadora @aida_quilcue. Avanzaremos con mayor contundencia para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. No hay tolerancia para quien atente contra la democracia.“

El alto funcionario publicó un video donde se ve a la congresista con unidades del Ejército y de la Policía, quienes la custodian en un vehículo militar. https://x.com/PedroSanchezCol/status/2021346525339877769?s=20?

Sánchez y su compañero de gabinete, el ministro de Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, recibieron indicaciones directas del jefe de estado en Montería mientras participaban en el Consejo de Ministros, de trasladarse al Cauca y liderar los operativos tras la desaparición de la dirigente en circunstancias extrañas.

Por su parte, el primer mandatario de los colombianos, minutos antes de cerrar el Consejo de Ministros en Montería anticipó con información preliminar sobre la resolución satisfactoria de la situación, pero pidió esperar a la confirmación oficial de los representantes de su gobierno en el lugar en que ocurrió el presunto secuestro y tras el hallazgo de las camionetas donde se desplazaban Quilcué y su esquema de seguridad.