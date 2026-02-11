    • Bogotá

    Ruta TransMiZonal C104 ahora está habilitada los domingos y festivos

    Diana Becerra

    Foto de un bus de TransMilenioFoto: TransMilenio.

    La ruta TransMiZonal de TransMilenio C104 (Suba Compartir) inició un plan piloto en su horario de operación y ahora está habilitada los domingos y festivos. Este cambio inició el domingo 8 de febrero de 2026.

    Horario de funcionamiento de la ruta TransMiZonal C104con el plan piloto

    • Lunes a sábado:  4:30 a. m. – 12:30 a. m.
    • Domingos y festivos:  6:00 a. m. – 9:00 p. m.

    Recuerda personalizar la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios como transbordos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable.

    Diana Becerra
