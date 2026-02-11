Trabajo sí hay en Bogotá: asista a la Feria de Empleo en Kennedy con 200 vacantes este miércoles 11 de febrero

Foto: Alcaldía Local de Kennedy

Accede a más de 200 vacantes laborales en Bogotá que trae Alcaldía Local de Kennedy con una Feria de Empleo en la que se ofertarán puestos laborales en el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, con oportunidades salariales que van desde el salario mínimo legal vigente hasta ingresos superiores a los tres millones de pesos. Asiste este miércoles 11 de febrero de 2026. ¡Lleva tu hoja de vida impresa y postúlate!

La jornada se llevará a cabo en las instalaciones o sede de la Alcaldía Local de Kennedy, ubicada en la transversal 78K #41A-04 sur, con horario de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., y estará dirigida a personas interesadas en vincularse a labores relacionadas con obra e infraestructura, en el marco de uno de los proyectos estratégicos más importantes de la ciudad.

“Desde la Alcaldía Local de Kennedy seguimos generando oportunidades reales de empleo para nuestra comunidad, articulándonos con proyectos estratégicos de ciudad como la Línea 1 del Metro de Bogotá. Invitamos a la comunidad interesada a asistir con su hoja de vida y a participar en esta jornada que busca conectar el talento local con los proyectos estratégicos de Bogotá”, señaló Karla Marín, alcaldesa local de Kennedy.

Con esta feria de empleo, la Alcaldía Local de Kennedy reafirma su compromiso con la generación de trabajo digno y el fortalecimiento económico de la localidad, acercando a la comunidad a oportunidades laborales vinculadas a las grandes obras que transforman Bogotá.

Para acceder a las vacantes laborales de la Alcaldía Local de Kennedy, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.