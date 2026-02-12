¿Compró un vehículo y aún no sabe cómo registrarlo en Bogotá? Le explicamos

Foto: Felipe Rocha © Consorcio Circulemos Digital, 2023- Ventanilla Única de Servicios.

¿Compraste un vehículo nuevo? ¡Tú tienes el poder de elegir en dónde matricularlo! Así que si ruedas y vives en Bogotá, aquí te enseñamos cómo matricularlo en la capital.

Pasos para hacer el proceso de un vehículo o carro en Bogotá

Una opción es que le pidas al concesionario que matricule el vehículo en Bogotá o también puedes seguir estos pasos:

Acércate sin cita a la sede de la Ventanilla Única de Servicios más cercana.

Una vez el ciudadano adquiere su vehículo y cuenta con la factura y la declaración de importación, el analista de la Ventanilla Única de Servicios realiza la preasignación de la placa.

Con la preasignación, el solicitante realiza el pago del SOAT y del impuesto.

Al día siguiente, continúa con el proceso de matrícula, ya que el SOAT se carga a medianoche y es un requisito indispensable. El ciudadano deberá ingresar a la página web de la Ventanilla Única de Servicios y seleccionar la opción Agenda tu cita.

Allí inicia sesión con su usuario y contraseña o crea su cuenta si aún no la tiene.

Luego, se debe dar clic en Vehículos, luego Matrículas e Iniciar. Después se elige Matrícula y se selecciona Continuar.

Aparecerá un aviso indicando que este trámite se puede iniciar de forma virtual y finalizar de forma presencial o realizar completamente presencial. Confirma y da clic en Continuar.

Verifica la información, completa los campos solicitados y confirma la dirección de residencia. Luego da clic en Continuar.

El sistema preguntará si deseamos realizar este trámite de manera virtual. Al dar clic en Sí, se deben subir los documentos requeridos y dar clic en Siguiente. Así, la solicitud quedará correctamente asignada.

¡Ten en cuenta!

A partir de ahí, los analistas de la Ventanilla Única de Servicios revisarán el perfil del solicitante y validarán el cumplimiento de los requisitos.

En un plazo máximo de un día, el ciudadano recibirá un correo electrónico en el que se rechaza o se preaprueba el trámite. En caso de ser rechazado, el sistema indicará los motivos.

Si es preaprobado, se iniciará el proceso para agendar la cita presencial, garantizando que se cumplen con los requisitos.

Una vez preaprobado, puedes retomar en Mis Solicitudes y elegir si deseas pagar por PSE o presencial. Después de esto, elige la sede, día y hora de la cita, verifica la información y confirma la solicitud.

Recuerda que se puede realizar esta validación de manera virtual o agendar una cita presencial para verificar la documentación personalmente y completar todo el proceso en aproximadamente una hora.

Finaliza el proceso

Para la matrícula, el ciudadano se debe acercar a la Ventanilla Única de Servicios con formulario de solicitud, factura, declaración de importación y comprobante de impuestos e improntas.

El analista verifica la documentación en físico, en original y confirma en manuscritas, realiza la toma de biométricos y el solicitante efectúa el pago.

Así, en aproximadamente una hora o menos en el módulo de entrega de documentos, realizarán la entrega de la placa y la licencia de tránsito.