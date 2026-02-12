Barrios de Bogotá y Soacha que tienen cortes de agua este jueves 12 de febrero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Este jueves 12 de febrero de 2026 hay cortes de agua en Bogota? y en el municipio aledaño de Soacha en Cundinamarca, por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello conoce en qué zonas y barrios se presentarán estos cortes.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios con cortes de agua en Bogotá este jueves 12 de febrero

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos. De la avenida carrera 36 a la avenida carrera 50, entre la avenida calle 6 a la avenida calle 13. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad. De la calle 3 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Brisas del Tintal, Centro Comercial Tintal, Ciudad Techo II, Ciudad Tintal, Osorio III, Tintal, Tintalá, Tintalito, Vereda El Tintal. De la carrera 80A a la carrera 97, entre la calle 6 a la calle 10. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Localidad de Usme

Fiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme, Barranquillita, Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa Usme Centro, Uval, Hospital Usme, Ciudadela Nuevo Usme.

De la calle 65 Sur a la calle 75 Sur, entre la avenida Boyacá a la carrera 7A.

De la calle 132 Sur a la calle 139 Sur, entre la carrera 2 Este a la carrera 14K.

Desde las 2:00 p.m. hasta por 10 horas. Debido a Cambio de caudalímetros.

Localidad de Ciudad Bolívar

Las Acacias, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Millán. De la carrera 18Z a la carrera 19D, entre la calle 66 Bis Sur a la diagonal 62 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme

Chuniza, Charalá, El Virrey. De la calle 84A Sur a la diagonal 99 Sur, entre la carrera 13 a la carrera 5 Bis. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de agua este 12 de febrero

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada. De la calle 18 a la calle 30, entre la carrera 9 Este a la avenida carrera 4 (Autopista Sur). Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: