Con financiación 100 % garantizada, Bogotá reactiva proceso para adjudicar la Línea 2 del Metro

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Bogotá avanzó en el fortalecimiento y la proyección internacional de la Línea 2 del Metro de Bogotá durante un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y representantes de la banca internacional de desarrollo, en el que se presentó el estado, alcance y condiciones del proyecto, con el objetivo de ampliar la participación internacional y garantizar su desarrollo bajo estándares técnicos, financieros y jurídicos de alto nivel.

El espacio liderado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y el gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), Leónidas Narváez contó con la participación de delegaciones de 23 embajadas, de las cuáles 7 contaron con la participación de sus Embajadores: Reino Unido, Portugal, España, Austria, Italia, Turquía, China y Nueva Zelanda

Adicionalmente 7 Embajadas contaron con la participación de su Consejero Económico o Comercial: Canadá, Brasil, la Unión Europea, Turquía, Emiratos Árabes, China y Corea del Sur. En la socialización también estuvieron representantes de la Banca Internacional: CAF, BID, Banco Mundial, IFC, KfW, AFD y Korea Eximbank, que conocieron de primera mano la solidez del proyecto, su estructuración técnica y el respaldo institucional que lo convierten en una iniciativa estratégica y prioritaria para la ciudad.

El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, destacó que la ciudad atraviesa el momento de transformación más importante de su historia en materia de infraestructura.

“Bogotá está en obra como nunca antes. La Línea 1 del Metro de Bogotá rompió una barrera histórica y nos dio la experiencia institucional, técnica y administrativa que hoy nos permite avanzar con mayor solidez hacia la Línea 2”, afirmó.

El mandatario recordó que la Línea 1, actualmente en construcción con un avance superior al 72 %, representa no solo un hito simbólico sino un aprendizaje clave para la ciudad. Esta experiencia ha fortalecido la capacidad técnica de la Empresa Metro de Bogotá y de toda la institucionalidad distrital, incluyendo las secretarías de Movilidad, Ambiente y las empresas de servicios públicos.

Un proyecto maduro y con respaldo internacional

La Línea 2 del Metro surge como continuación del sistema de movilidad de la ciudad. El proyecto fue estructurado con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades multilaterales, bajo estándares internacionales de transparencia, sostenibilidad y rigor técnico.

Tras un primer proceso de precalificación en 2023, en el que se recibieron más de 3.300 observaciones que fueron atendidas por la Empresa Metro, el proyecto alcanza hoy un mayor nivel de madurez técnica y contractual.

“Queremos competencia amplia y de alto nivel. Por eso invitamos a las embajadas a ayudarnos a difundir el proyecto en sus países y promover el diálogo directo con las empresas interesadas”, señaló el alcalde Galán.

Características técnicas de la Línea 2

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, explicó que la Línea 2 tendrá 15,5 kilómetros de extensión, contará con 10 estaciones subterráneas y una estación elevada y un patio-taller, se integrará con la Línea 1 en la estación Calle 72 con Caracas, utilizará trenes automáticos GoA4 (sin conductor), similares a los de la Línea 1 y tendrá capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros hora sentido.

El proyecto reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento. Un trayecto que hoy puede tardar más de una hora se realizará en aproximadamente 20 minutos, con impactos positivos en calidad de vida, productividad y reducción de emisiones.

“Es un metro pesado, eléctrico, automatizado, limpio y eficiente. Más que infraestructura, es una transformación ambiental y social para Bogotá”, indicó Narváez.

Financiación garantizada y sin riesgo de demanda

La Línea 2 cuenta con un convenio de cofinanciación firmado en 2023, que garantiza los recursos del proyecto:

Nación: USD 6,129.00 millones (70 %)

Distrito: USD 2,637.00 millones (30 %)

Total proyecto: USD 8,766.00 millones

El esquema financiero elimina el riesgo de demanda para los proponentes, ya que los pagos están respaldados por vigencias futuras garantizadas por la Nación y el Distrito, bajo el mismo modelo implementado para la Línea 1.

Además, el proyecto cuenta con créditos y acompañamiento de banca multilateral como el BID, el BEI, la CAF y un proceso en curso con el Banco Mundial.

Cronograma del proceso

El Distrito inició una fase de divulgación internacional que se extenderá hasta el 31 de marzo. Posteriormente:

Publicación documentos de precalificación: 3 de marzo

Recepción solicitudes de precalificación: 5 de junio

Lista de precalificados: 8 de julio

Publicación documentos licitación: 31 de julio

Recepción de ofertas: 30 de noviembre

Adjudicación estimada: enero de 2027

El proceso contempla reuniones grupales y uno a uno con empresas interesadas, bajo un protocolo de transparencia y equidad revisado con la banca multilateral.

Una visión de largo plazo

El alcalde Galán reiteró que Bogotá proyecta construir al menos cinco líneas de metro en los próximos 25 años, consolidando un sistema integrado con Regiotram y TransMilenio.

“La Línea 2 es un proyecto estratégico que conecta visión, impacto y oportunidades globales. Invitamos al mundo a construir el futuro de Bogotá con nosotros”, concluyó el gerente Leonidas Narváez.

El encuentro permitió reafirmar el compromiso de Bogotá con procesos de selección abiertos, competitivos y transparentes, orientados a atraer operadores, constructores y proveedores con experiencia internacional, promoviendo una competencia amplia y de alto nivel que fortalezca la ejecución del proyecto.