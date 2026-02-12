    • Bogotá

    Bogotá, Chía y Soacha tienen cortes de luz este jueves 12 de febrero

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra trabajadores de Enel Colombia Foto: Enel Colombia

    Este jueves 12 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

    Barrios en Bogotá con cortes de luz este jueves 12 de febrero de 2026

    Localidad de Antonio Nariño

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Calle 2 Sur a calle 5 Sur entre carrera 13 a carrera 15 – Barrio San Antonio.

    Localidad de Ciudad Bolívar

    Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 56 Sur a calle 60 Sur entre carrera 74 a carrera 76 – Barrio La Estancia.

    Localidad de Kennedy

    Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m. Carrera 67 a carrera 69 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Barrio Provivienda.

    Localidad de Santa Fe

    Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. Vereda San Francisco – Barrio Parque Nacional Oriental.

    Localidad de Suba

    Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. Carrera 86 a carrera 88 entre calle 130 a calle 134 – Barrio Altos de Chozica.

    Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Club Deportivo Social La Verdieri – Barrio Tuna Rural.

    Localidad de Sumapaz

    Desde las 9:15 a. m. hasta las 7:00 p. m. Vereda San Antonio – Barrio San Antonio.

    Localidad de Teusaquillo

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 31 a carrera 33 entre calle 24 a calle 26 – Barrio Gran América.

    Localidad de Usaquén

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 173 a calle 175 entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio El Redil.

    Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 122 a calle 124 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Santa Bárbara Oriental.

    Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este jueves 12 de febrero

    Municipio de Chía, en Cundinamarca

    Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Vereda Fagua – Municipio de Chía.

    Municipio de Soacha – Comuna 1, en Cundinamarca

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. Carrera 3 a carrera 5 entre calle 39 Sur a calle 41 Sur – Barrio Santa Ana.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

    Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

    • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte