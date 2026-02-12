Bogotá, Chía y Soacha tienen cortes de luz este jueves 12 de febrero
Foto: Enel Colombia
Este jueves 12 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios en Bogotá con cortes de luz este jueves 12 de febrero de 2026
Localidad de Antonio Nariño
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Calle 2 Sur a calle 5 Sur entre carrera 13 a carrera 15 – Barrio San Antonio.
Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 56 Sur a calle 60 Sur entre carrera 74 a carrera 76 – Barrio La Estancia.
Localidad de Kennedy
Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m. Carrera 67 a carrera 69 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Barrio Provivienda.
Localidad de Santa Fe
Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. Vereda San Francisco – Barrio Parque Nacional Oriental.
Localidad de Suba
Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. Carrera 86 a carrera 88 entre calle 130 a calle 134 – Barrio Altos de Chozica.
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Club Deportivo Social La Verdieri – Barrio Tuna Rural.
Localidad de Sumapaz
Desde las 9:15 a. m. hasta las 7:00 p. m. Vereda San Antonio – Barrio San Antonio.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 31 a carrera 33 entre calle 24 a calle 26 – Barrio Gran América.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 173 a calle 175 entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio El Redil.
Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 122 a calle 124 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Santa Bárbara Oriental.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este jueves 12 de febrero
Municipio de Chía, en Cundinamarca
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Vereda Fagua – Municipio de Chía.
Municipio de Soacha – Comuna 1, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. Carrera 3 a carrera 5 entre calle 39 Sur a calle 41 Sur – Barrio Santa Ana.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.