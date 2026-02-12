Bogotá, Chía y Soacha tienen cortes de luz este jueves 12 de febrero

Foto: Enel Colombia

Este jueves 12 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios en Bogotá con cortes de luz este jueves 12 de febrero de 2026

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Calle 2 Sur a calle 5 Sur entre carrera 13 a carrera 15 – Barrio San Antonio.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 56 Sur a calle 60 Sur entre carrera 74 a carrera 76 – Barrio La Estancia.

Localidad de Kennedy

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m. Carrera 67 a carrera 69 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Barrio Provivienda.

Localidad de Santa Fe

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. Vereda San Francisco – Barrio Parque Nacional Oriental.

Localidad de Suba

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. Carrera 86 a carrera 88 entre calle 130 a calle 134 – Barrio Altos de Chozica.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Club Deportivo Social La Verdieri – Barrio Tuna Rural.

Localidad de Sumapaz

Desde las 9:15 a. m. hasta las 7:00 p. m. Vereda San Antonio – Barrio San Antonio.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 31 a carrera 33 entre calle 24 a calle 26 – Barrio Gran América.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 173 a calle 175 entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio El Redil.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 122 a calle 124 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Santa Bárbara Oriental.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este jueves 12 de febrero

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Vereda Fagua – Municipio de Chía.

Municipio de Soacha – Comuna 1, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. Carrera 3 a carrera 5 entre calle 39 Sur a calle 41 Sur – Barrio Santa Ana.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: