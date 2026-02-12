Hay manifestaciones en la calle 26, centro y en la autopista Norte: así está la movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy jueves 12 de febrero de 2026
Foto: @BogotáTránsito.
Durante la mañana de hoy jueves 12 de febrero de 2026, se presenta una manifestación con caravana que avanza por la avenida El Dorado o calle 26; también se reportó una movilización en la carrera Sexta con calle Octava y también hay presencia de manifestantes en la autopista Norte con calle 95 y calle 100. Estas situaciones pueden generar afectaciones en algunos servicios TransMizonales o troncales de TransMilenio. ¡Conoce más detalles y planifica tus recorridos!
Para los ciudadanos que se desplazan hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado, se recomienda rutas alternas como la avenida La Esperanza o la avenida calle 363
Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves 12 de febrero de 2026
Manifestaciones en Bogotá
Corte 1:19 p. m.
Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:
- NQS con calle 90, en sentido norte – sur, avanzan.
- Rutas alternas: Calle 100, avenida carrera 68 y carrera Séptima.
- NQS con calle 26, en sentido sur- norte, avanzan.
- Calle Séptima entre carreras 4 y 6, bloqueo.
Por estas manifestaciones hay desvíos de rutas TransMiZonales de TransMilenio, en los siguientes puntos:
- Avenida NQS con calle 26: Rutas con desvíos: 191, 599, A319, HA605, HA708, BH608, BH631, SE14, T11, T26 y T163.
- Carrera Cuarta con calle Novena: Rutas con desvíos: C80 y KL307
- Autopista Norte con calle 100: Rutas con desvíos: KA305 y T795.
Corte 12:40 p. m.
Se presentan afectaciones viales por manifestaciones de gremios de recicladores en los siguientes puntos de Bogotá:
- Avenida El Dorado o calle 26 con avenida NQS, en sentido occidente a oriente, avanzan. Rutas alternas: Avenida Las Américas, calle 13 y calle 53.
- Autopista Norte con calle 92 y calle 95, en sentido norte a sur, avanzan. Rutas alternas: Carrera Séptima, avenida Suba y avenida NQS.
- Calle Séptima entre carreras Cuarta y Sexta, en el centro de la ciudad, se registra bloqueo.
Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en los diferentes puntos.
Alta congestión por manifestación en la autopista Norte con calle 95
Corte 12:01 m.
Se presenta manifestación y avanza por la autopista Norte con calle 95, en sentido norte a sur, generando afectación vial. Grupo Guía gestiona el tráfico en el corredor.
Manifestación en la carrera Sexta con calle Octava
Corte 11:15 a. m.
Se presenta afectación vial en la carrera Sexta con calle Octava, debido a manifestación.
Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona.
Alta congestión en la avenida El Dorado por manifestación de organizaciones de recicladores
Corte 11:25 a. m.
Manifestantes avanzan por la av. El Dorado (Calle 26) con carrera 40, en sentido sentido occidente – oriente, generando afectación vial en la calzada lenta.
Rutas alternas: av. Esperanza, av. Américas, calle 13 y calle 53.
Corte 10:55 a. m.
En la calle 26 con carrera 50, los manifestantes bloquean el carril mixto. Los servicios de TransMiZonal del sector activan desvíos.
Corte 10:39 a. m.
Manifestantes avanzan por la av. El Dorado (Calle 26) con carrera 50, sentido occidente-oriente, generando afectación vial en la calzada lenta.
Rutas alternas: av. La Esperanza, av. Américas, calle 13 y calle 53.
Corte 10:10 a. m.
Manifestantes avanzan por la glorieta de la carrera 50 con calle 26, generando afectación vial.
Se recupera la movilidad en el corredor de la calle 26, en sentido oriente – occidente.
Corte 9:38 a.m.
Actualización: Se habilita la movilidad en la calzada rápida de la avenida El Dorado o calle 26, en sentido oriente a occidente. Grupo Guía gestiona el tráfico. Continúa la afectación vial sobre la calzada lenta, debido a manifestación.
Corte 9:29 a. m.
Actualización: Los manifestantes continúan generando afectación vial en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 45, en sentido oriente a occidente.
Rutas alternas: Se recomienda tomar la avenida La Esperanza, la avenida de Las Américas, calle 13 y calle 53.
Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor.
Corte 9:21 a. m.
La flota troncal de TransMilenio retoma su paso con normalidad.
Las estaciones El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá, Salitre El Greco – Vive Claro, Gobernación y Quinta Paredes retoman su operación.
Corte 9:00 a. m.
Actualización: Los manifestantes bloquean el carril exclusivo. La flota de TransMilenio no tiene paso y prepara retornos en las estaciones Avenida Rojas y Corferias.
Dejan de operar las estaciones:
- El Tiempo – CCB.
- Salitre El Greco – Vive Claro.
- Gobernación.
- Quinta Paredes.
Las estaciones serán reabiertas una vez las condiciones de movilidad y la manifestación lo permitan.
Corte 8:55 a. m.
Actualización: Los manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 45, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial.
Rutas alternas: Se recomienda tomar la avenida La Esperanza, lá avenida de Las Américas, calle 13 y calle 53.
Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles continúan desviando y gestionando el tráfico en el corredor.
Corte 8:33 a. m.
Manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 43, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial en la calzada.
Rutas alternas: Se recomienda tomar la avenida La Esperanza, lá avenida de Las Américas, calle 13 y calle 53.
Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor.
Corte 8:10 a. m.
Por manifestación ajena a la operación en la calle 26 con carrera 40, los servicios de TransMiZonal del sector activan desvíos.
Corte 8:02 a. m.
Actualización: Los manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 40, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial en la calzada. Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico.
Corte 7:35 a. m.
Actualización: Los manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 33, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial en la intersección.
Rutas alternas: se recomienda tomar la calle 13, calle 19, avenida Las Américas o calle 53. Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor.
Corte 7:06 a. m.
Actualización: la manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con NQS, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial. Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en la zona.
Corte 6:43 a.m.
Se presenta manifestación con caravana que avanza por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 19B, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial en la calzada. Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona.