    • Bogotá

    Hay manifestaciones en la calle 26, centro y en la autopista Norte: así está la movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy jueves 12 de febrero de 2026

    En vivo movilidad Bogotá y rutas TransMilenio hoy 12 de febrero 2026Foto: @BogotáTránsito.

    Durante la mañana de hoy jueves 12 de febrero de 2026, se presenta una manifestación con caravana que avanza por la avenida El Dorado o calle 26; también se reportó una movilización en la carrera Sexta con calle Octava y también hay presencia de manifestantes en la autopista Norte con calle 95 y calle 100. Estas situaciones pueden generar afectaciones en algunos servicios TransMizonales o troncales de TransMilenio.  ¡Conoce más detalles y planifica tus recorridos!

    Para los ciudadanos que se desplazan hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado, se recomienda rutas alternas como la avenida La Esperanza o la avenida calle 363

    Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves 12 de febrero de 2026

    Manifestaciones en Bogotá

    Corte 1:19 p. m.

    Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:

    • NQS con calle 90, en sentido norte – sur, avanzan.
    • Rutas alternas: Calle 100, avenida carrera 68 y carrera Séptima.
    • NQS con calle 26, en sentido sur- norte, avanzan.
    • Calle Séptima entre carreras 4 y 6, bloqueo.

    Por estas manifestaciones hay desvíos de rutas TransMiZonales de TransMilenio, en los siguientes puntos:

    • Avenida NQS con calle 26: Rutas con desvíos: 191, 599, A319, HA605, HA708, BH608, BH631, SE14, T11, T26 y T163.
    • Carrera Cuarta con calle Novena: Rutas con desvíos: C80 y KL307
    • Autopista Norte con calle 100: Rutas con desvíos: KA305  y T795.

    Corte 12:40 p. m.

    Se presentan afectaciones viales por manifestaciones de gremios de recicladores en los siguientes puntos de Bogotá:

    • Avenida El Dorado o calle 26 con avenida NQS, en sentido occidente a oriente, avanzan. Rutas alternas: Avenida Las Américas, calle 13 y calle 53.
    • Autopista Norte con calle 92 y calle 95, en sentido norte a sur, avanzan. Rutas alternas: Carrera Séptima, avenida Suba y avenida NQS.
    • Calle Séptima entre carreras Cuarta y Sexta, en el centro de la ciudad, se registra bloqueo.

    Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en los diferentes puntos.

    Alta congestión por manifestación en la autopista Norte con calle 95

    Corte 12:01 m.

    Se presenta manifestación y avanza por la autopista Norte con calle 95, en sentido norte a sur, generando afectación vial.  Grupo Guía gestiona el tráfico en el corredor.

    Manifestación en la carrera Sexta con calle Octava

    Corte 11:15 a. m.

    Se presenta afectación vial en la carrera Sexta con calle Octava, debido a manifestación.

    Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona.

    Alta congestión en la avenida El Dorado por manifestación de organizaciones de recicladores

    Corte 11:25 a. m.

    Manifestantes avanzan por la av. El Dorado (Calle 26) con carrera 40, en sentido sentido occidente – oriente, generando afectación vial en la calzada lenta.

    Rutas alternas: av. Esperanza, av. Américas, calle 13 y calle 53.

    Corte 10:55 a. m.

    En la calle 26 con carrera 50, los manifestantes bloquean el carril mixto. Los servicios de TransMiZonal del sector activan desvíos.

    Corte 10:39 a. m.

    Manifestantes avanzan por la av. El Dorado (Calle 26) con carrera 50, sentido occidente-oriente, generando afectación vial en la calzada lenta.

    Rutas alternas: av. La Esperanza, av. Américas, calle 13 y calle 53.

    Corte 10:10 a. m.

    Manifestantes avanzan por la glorieta de la carrera 50 con calle 26, generando afectación vial.

    Se recupera la movilidad en el corredor de la calle 26, en sentido oriente – occidente.

    Corte 9:38 a.m.

    Actualización: Se habilita la movilidad en la calzada rápida de la avenida El Dorado o calle 26, en sentido oriente a occidente. Grupo Guía gestiona el tráfico. Continúa la afectación vial sobre la calzada lenta, debido a manifestación.

    Corte 9:29 a. m.

    Actualización: Los manifestantes continúan generando afectación vial en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 45, en sentido oriente a occidente.

    Rutas alternas: Se recomienda tomar la avenida La Esperanza, la avenida de Las Américas, calle 13 y calle 53.

    Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor.

    Corte 9:21 a. m.

    La flota troncal de TransMilenio retoma su paso con normalidad.

    Las estaciones El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá, Salitre El Greco – Vive Claro, Gobernación y Quinta Paredes retoman su operación.

    Corte 9:00 a. m.

    Actualización: Los manifestantes bloquean el carril exclusivo. La flota de TransMilenio no tiene paso y prepara retornos en las estaciones Avenida Rojas y Corferias.

    Dejan de operar las estaciones:

    • El Tiempo – CCB.
    • Salitre El Greco – Vive Claro.
    • Gobernación.
    • Quinta Paredes.

    Las estaciones serán reabiertas una vez las condiciones de movilidad y la manifestación lo permitan.

    Corte 8:55 a. m.

    Actualización: Los manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 45, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial.

    Rutas alternas: Se recomienda tomar la avenida La Esperanza, lá avenida de Las Américas, calle 13 y calle 53.

    Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles continúan desviando y gestionando el tráfico en el corredor.

    Corte 8:33 a. m.

    Manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 43, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial en la calzada.

    Rutas alternas: Se recomienda tomar la avenida La Esperanza, lá avenida de Las Américas, calle 13 y calle 53.

    Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor.

    Corte 8:10 a. m.

    Por manifestación ajena a la operación en la calle 26 con carrera 40, los servicios de TransMiZonal del sector activan desvíos.

    Corte 8:02 a. m.

    Actualización: Los manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 40, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial en la calzada. Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico.

    Corte 7:35 a. m.

    Actualización: Los manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 33, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial en la intersección.

    Rutas alternas: se recomienda tomar la calle 13, calle 19, avenida Las Américas o calle 53. Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor.

    Corte 7:06 a. m.

    Actualización: la manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con NQS, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial. Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en la zona.

    Corte 6:43 a.m.

    Se presenta manifestación con caravana que avanza por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 19B, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial en la calzada.  Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona.

