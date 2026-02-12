¿Cómo recargar la tarjeta TuLlave desde el celular?: Ahorre filas y tiempo para acceder a TransMilenio

Foto: TransMilenio.

Aquí sí pasa, importantes acciones en materia de movilidad se adelantan en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Hoy miles de personas recargan su tarjeta TuLlave desde el celular, activan el saldo en segundos y viajan sin filas. ¡Te explicamos cómo realizar este proceso para que te muevas mejor en el Sistema TransMilenio!

Recarga la tarjeta TuLlave desde tu celulares siguiendo estos pasos:

Ingresa a Maas en el item de recargas digitales. Escribe el número o serial de la tarjeta tullave y valida la tarjeta. Después, elige el metodo de pago que se te facilite (Recuerda que la recarga minima es de $9000 pesos cop) Una vez la recargues, espera mínimo 30 minutos a que la transacción llegue al sistema central. Maas realizará un cobro de $200 IVA incluido por el uso de la plataforma para la recarga de tullave. Activa tu recarga en los puntos de tullave identificados con este sello:

Troncal: identifica los puntos de activación en las entradas o taquillas de las estaciones.

En bus TransMiZonal o SITP: acerca la tarjeta al lector hasta que diga »recarga realizada» y ¡listo!

Acerca de Maas

Maas es una solución para movilizarse en la ciudad a través de cualquier modo (TransMilenio, buses zonales, taxis, bicicleta propia o alquilada o simplemente a pie). Encontrarás una forma sencilla y eficiente de llegar a tu destino y con la posibilidad de recargar tu tarjeta TuLlave desde tu celular.

¿Cuáles son los beneficios de TuLlave?

Es una tarjeta inteligente como medio de pago dentro del Sistema con la que las personas evitan manipular dinero en efectivo. La tarifa es integrada, es decir que con la tarjeta TuLlave Plus (personalizada) o Plus Especial (adultos mayores de 62 años) pueden hacer transbordos gratis en un tiempo de 125 minutos.

Otro de los beneficios es que pueden obtener hasta dos viajes a crédito, es decir que cuando la persona valide su pasaje dentro de la estación de TransMilenio, TransMiCable o bus de TransMiZonal, el Sistema le prestará el valor necesario y en la próxima recarga se le descontará el valor del viaje utilizado.