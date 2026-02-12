Isabel Segovia Ospina, es la nueva Secretaría de Educación de Bogotá

Foto: Secretaría de Educación

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán anunció que, tras dos años de gestión al frente de la cartera educativa, Isabel Segovia Ospina se retira del cargo como secretaria de Educación de Bogotá, y a partir de marzo asumirá como secretaria Julia Rubiano, quien venía desempeñándose como Subsecretaria de Calidad y Pertinencia.

El alcalde Galán reafirmó que la educación de calidad es prioridad de esta Administración distrital y agradeció, en nombre de la ciudad, el compromiso y liderazgo de la secretaria Segovia, que dio inicio a un proceso de transformación que puso a las niñas, niños y jóvenes en el centro de las decisiones.

Segovia impulsó al sistema educativo logrando tanto el respeto y cuidado del tiempo escolar como resultados positivos en los aprendizajes de los estudiantes.

Así mismo, destacó la experiencia de Julia Rubiano en materia de educación, su énfasis en calidad y el gran reto que asume de continuar en la ruta trazada en Bogotá para garantizar de forma efectiva el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes.

La secretaria Isabel Segovia destacó importantes avances en calidad. Destacó los resultados de las pruebas Saber 11 que ubicaron a Bogotá como la ciudad, en su categoría, con el mejor puntaje global en las pruebas Saber 11 desde la pandemia (10 puntos por encima del promedio nacional), y que evidenciaron el gran desempeño de 11 de las 13 instituciones educativas rurales que mejoraron sus resultados.

A esto se suma también, la consolidación de trayectorias educativas completas gracias a la disminución de la deserción que pasó de 6,6 % en 2024 a 5,2 % en 2025 la cifra más baja registrada desde 2021, así mismo, se logró que 54 de cada 100 graduados ingresaran directamente a educación superior.

Por su parte, Julia Rubiano, planteó tres prioridades definidas en la hoja de ruta establecida por la Secretaría en las que se concentrarán grandes esfuerzos: consolidar el Sistema de atención integral a la primera infancia en articulación con Integración Social, Salud y Cultura; fortalecer la convivencia escolar con programas como Escuela con Emociones; y garantizar que todas las niñas y niños aprendan en la edad adecuada para avanzar en el cierre de brechas.

Julia Rubiano es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Durante más de 15 años ha liderado proyectos y programas dentro del sector público, privado y de cooperación internacional. En todos ellos, su trabajo ha estado orientado a diseñar, implementar y acompañar estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa a través de la colaboración con docentes y directivos en diferentes regiones del país.

En el Ministerio de Educación Nacional fue parte del equipo de formulación e implementación del proyecto de Educación Rural y fue la primera gerente para la implementación de la Jornada Única. Actualmente se desempeña como Subsecretaria de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación del Distrito.