Inscríbase y participe en la ‘Megaferia Empleo’ en Corferias este jueves 19 de febrero: son 17.000 vacantes

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Regresa la la ‘Megaferia de Empleo’ de ‘Talento Capital’, la feria con mayor número de oportunidades laborales en Bogotá. Este jueves 19 de febrero de 2026, Corferias será sede de esta nueva versión que contará con 17.000 vacantes y puestos laborales disponibles. Se ofrecerán puestos de trabajo disponibles en sectores como servicios, comercio, industria, construcción, salud y transporte. Asiste gratis con inscripción previa. ¡Conoce detalles e inscríbete!

Se espera que 160 empresas aliadas y entidades estén presentes en esta ‘Megaferia de Empleo’ liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Para participar este jueves 19 febrero, debes inscribirte previamente y asistir en el horario indicado, una vez formalizada la inscripción.

“Esta es una oportunidad para que las personas accedan a distintas vacantes, conozcan de primera mano los detalles de los cargos y tengan contacto directo con las empresas. Nuestro objetivo es conectar a quienes buscan empleo con oportunidades reales, facilitando el acceso al mercado laboral. Adema?s, las empresas participantes pueden ahorrar tiempo en la bu?squeda de perfiles y hacer ma?s a?giles y efectivos sus procesos de seleccio?n y contratacio?n” sen?alo? Mari?a del Pilar Lo?pez Uribe, Secretaria de Desarrollo Econo?mico.

Para asistir a la ‘Megaferia de Empleo’ haciendo clic aquí y diligencia el formulario habilitado. Además de la inscripción previa, es necesario llevar varias hojas de vida impresas y actualizadas. No olvides tu documento de identidad y presentar documentación va?lido para trabajar en Colombia, en caso de no tener nacionalidad colombiana.

Durante la jornada, las y los asistentes podra?n postularse directamente a miles de ofertas laborales en sectores como tecnologi?a, comercio, servicios, salud, logi?stica, manufactura, entre otros.

Adema?s, recibira?n orientacio?n laboral por parte de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y, en algunos casos, podra?n avanzar en procesos de seleccio?n avanzados que incluyen entrevistas.

¿Cuáles son las vacantes disponibles en la Megaferia de Empleo 2026 en Corferias?

En esta edicio?n se ofertan ma?s de 920 vacantes dirigidas a personas mayores de 50 an?os, en cargos como:

Residente de obra.

Disen?ador (a).

Ingeniero (a).

Profesional en enfermeri?a.

Me?dico (a).

Analista de contabilidad.

Entre otros.

La Megaferia tambie?n abre oportunidades para la poblacio?n joven, con ma?s de 9.730 puestos de trabajo disponibles en a?reas como:

Auxiliar de drogueri?a y farmacia.

Auxiliar de enfermeri?a.

Enfermero (a).

Psico?logo (a).

Ingenieri?as de software.

Ana?lisis de datos.

Mercadeo.

Publicidad.

Marketing digital.

Asimismo, se ofertan 3.700 cargos dirigidos a personas sin experiencia laboral, facilitando su primera vinculacio?n al mercado de trabajo. Entre las vacantes se encuentran:

Te?cnico (a) auxiliar de enfermeri?a.

Profesional en enfermeri?a para urgencias y hospitalizacio?n.

Te?cnico (a) auxiliar de farmacia.

Opto?metra.

Auxiliar de odontologi?a.

Profesionales en ingenieri?a civil.

Arquitectura.

Y otros cargos a?reas afines al sector construccio?n.

Para conocer más detalles y perfiles disponibles de la ‘Megaferia de Empleo’ te invitamos seguir conectado a Portal Bogotá, a través de su sección, Trabajo sí hay, donde se publicarán los perfiles disponibles y demás información.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Revisa todos los detalles, haciendo clic aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales