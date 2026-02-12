Subsidios en Bogotá reducen hasta $ 300.000 mensuales la cuota de vivienda

Foto: Secretaría del Hábitat.

Mientras el aumento del salario mínimo elevó los topes y precios de la vivienda de interés social, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), activó un escudo para proteger el bolsillo de los hogares. Se trata de una serie de subsidios distritales que hoy representan un ahorro cercano a $ 300.000 mensuales en la cuota del crédito de vivienda para muchas familias.

La cifra fue presentada por la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, durante el debate de control político realizado en el Concejo de Bogotá, donde se analizó el impacto del salario mínimo 2026 en el mercado inmobiliario.

En términos simples: si el precio sube por ley, el Distrito ayuda a equilibrar la balanza.

“Hoy los subsidios no son un complemento, son un alivio real. En muchos casos representan cerca de $ 300.000 menos en la cuota mensual. Eso puede significar el mercado del mes o varios servicios públicos”, explicó la secretaria ante el Concejo de Bogotá.

¿Por qué subió a la vivienda en Bogotá?

El valor de la vivienda de interés social está atado al salario mínimo. Cuando este aumenta, también lo hacen los topes y precios de los inmuebles. Esto mejora ingresos, pero también impacta la capacidad de compra de los hogares.

Frente a ese escenario, el Plan de Vivienda del alcalde Carlos Fernando Galán puso en marcha un paquete de programas que ayudan a cerrar el crédito y mantener activa la demanda.

Estos programas que están marcando la diferencia son:

Oferta Preferente.

Reactiva tu Compra.

Reduce tu Cuota.

Subsidios de mejoramiento.

Apoyos al arrendamiento.

Estos instrumentos no solo alivian el pago mensual, sino que sostienen la dinámica del sector constructor, uno de los principales generadores de empleo en la ciudad, indicó Velasco.

Trabajo conjunto para proteger a los hogares

Bogotá también abrió mesas de trabajo con otras ciudades capitales y el Gobierno nacional para buscar soluciones coordinadas que mitiguen el impacto de los costos y mantengan el acceso a vivienda formal.

Meta 2026: Más de 17 mil subsidios

Para este año, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) proyecta 17.600 subsidios en adquisición, mejoramiento y arrendamiento, con un objetivo claro: que más familias puedan cumplir el sueño de tener vivienda digna con respaldo institucional.