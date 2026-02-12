Se lanza campaña ‘Bogotá, la casa de todos se mantiene limpia’: para unir esfuerzos entre sector público y privado

Foto: IDT

‘No Es negociable’ arrojar residuos, escombros, muebles, llantas y otros elementos de gran tamaño en el espacio público. Por ello, en el marco de la campaña Distrital los ’10 No Negociables’, este jueves 12 de febrero de 2026, la Instituto Distrital de Turismo (IDT) presentará la campaña ‘Bogotá, la casa de todos se mantiene limpia’, una iniciativa que busca promover el turismo responsable y fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del espacio público con apoyo de sectores privados y comerciales.

La estrategia parte del reconocimiento de Bogotá como una casa común que debe ser cuidada por quienes la habitan, trabajan y visitan. Su objetivo es fortalecer la experiencia turística y la convivencia ciudadana, al tiempo que posiciona a la capital como un destino nacional e internacional limpio, competitivo y sostenible.

Entre las principales acciones se destacan la generación de un compromiso visible del sector turístico y el sector privado frente al manejo adecuado de residuos y basuras, con la implementación de acciones pedagógicas dirigidas a visitantes y ciudadanía, y la visibilización de buenas prácticas en restaurantes, bares, hoteles y operadores turísticos con procesos de separación de residuos y su disposición adecuada.

El lanzamiento oficial se realizará a las 2:00 p. m. de jueves 12 de febrero, en la Zona T de la localidad de Chapinero, e incluirá la firma del ‘Pacto por el Buen Manejo de Basuras y Residuos en el Turismo de Bogotá’, construido en alianza con Asobares, Acodrés, Acolapy Cotelco. Este pacto contempla los ’10 No Negociables’, lineamientos claros que orientan el compromiso del sector con el manejo responsable de residuos, el cuidado del espacio público y la consolidación de una ciudad más limpia y sostenible para residentes y visitantes.