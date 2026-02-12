Bogotá frenó la tendencia creciente de muertes por siniestros o accidentes viales en 2025

Foto: Secretaría de Movilidad

Por primera vez en los últimos cinco años, en 2025 Bogotá logró detener la tendencia creciente de muertos por siniestros o accidentes viales. Este resultado demuestra que la ciudad avanzó hacia una movilidad más segura.

Entre 2021 y 2024, las muertes por siniestros viales en Bogotá presentaron un aumento sostenido. De acuerdo con las cifras, en el 2025 esa tendencia se detuvo y se registró una reducción cercana al 2 % frente al 2024, lo que significa que 12 vidas fueron salvadas. Este resultado es muy significativo, teniendo en cuenta que, durante varios años, la ciudad no lograba una reducción.

Las cifras preliminares de muertes por siniestros viales a nivel nacional en 2025 evidencian este logro. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, a nivel departamental Bogotá registra la mayor reducción de fatalidades en Colombia y se ubica como la segunda capital con mayor disminución de muertes por siniestros viales, después de Medellín.

Además de las cifras anuales, en diciembre se reflejó la misma tendencia, a pesar de que históricamente ha sido un mes crítico en siniestralidad vial. Si bien las cifras siguen siendo preocupantes, ya que ninguna muerte en las vías es aceptable, en diciembre de 2025 se registró una disminución de 20 % en las víctimas fatales frente al mismo periodo de 2024.

“Los datos muestran que las decisiones técnicas basadas en evidencia salvan vidas. El exceso de velocidad se mantiene como el principal factor de riesgo en las vías de Bogotá, por eso en 2025, fortalecimos la gestión de la velocidad mediante acciones integrales de infraestructura, control y comunicaciones que hoy nos permiten ver resultados concretos: menos heridos y fallecidos”, explicó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad.

Gestión integral de la velocidad: infraestructura, control y comunicaciones

En 2025, Bogotá avanzó en la implementación del Plan de Gestión de Velocidad, una estrategia integral que articula intervenciones de infraestructura segura, controles focalizados y campañas de comunicación, respaldadas por el análisis de datos y la gestión social, y que ya muestra resultados destacables:

Infraestructura: con el liderazgo de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) , la UUnidad de Mantenimiento Vial (UMV) instaló 165 resaltos en puntos críticos de siniestralidad vial de corredores arteriales, como las avenidas Villavicencio, Boyacá y Guayacanes.

Gracias a esto se salvaron 14 vidas y se redujo en más del 45 % el número de lesionados vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas); además, se logró que ahora el 90 % de los conductores respeten los límites de velocidad, sin aumentar los tiempos de viaje en esos trayectos. Como resultado de la instalación de estos resaltos, en 2025 la avenida Boyacá dejó de ser un corredor crítico por siniestralidad vial. Adicionalmente, en coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se instalaron 39 resaltos en corredores clave como la avenida Mutis, la avenida Rincón y Las Américas.

Control: se realizaron 4.669 operativos de control de velocidad que resultaron en la imposición de 18.047 comparendos por exceso de velocidad. Asimismo se reforzaron los controles de embriaguez con 2.786 órdenes de comparendo por conducir bajo los efectos del alcohol. Estas acciones se fortalecieron con el ingreso de 142 nuevos Agentes Civiles de Tránsito, con los que Bogotá completó un total de 577 agentes.

Mediciones de impacto realizadas en los corredores intervenidos evidenciaron una reducción del 24.9 % en muertes por siniestros viales y del 25 % en personas lesionadas entre enero y octubre de 2025 en promedio, lo que confirma la efectividad de las medidas.

Comunicaciones: durante el 2025, la Secretaría implementó campañas de comunicación para la prevención vial enfocadas en los principales factores de riesgo en las vías, con especial énfasis en el exceso de velocidad.

En el segundo semestre del año, la entidad presentó la segunda parte de la campaña ‘El exceso de velocidad mata. Respeta el límite’, desarrollada con el apoyo de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, que, desde la voz de un Agente Civil de Tránsito, busca generar conciencia sobre el riesgo mortal de exceder la velocidad, el principal factor de riesgo en las vías de Bogotá, y busca además ratificar que el propósito de los controles en vía es proteger la vida.

Además, se llevaron a cabo más de 1.500 acciones de pedagogía para la promoción de comportamientos conscientes, responsables y protectores de la vida dirigidas a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de cuatro o más ruedas.

Adicionalmente, en diciembre, se intensificaron los mensajes de prevención vial dirigidos a todos los actores viales, enmarcados en el Plan Navidad, un despliegue especial de seguridad vial que reforzó las acciones de control en las vías durante la temporada de fin de año.

Proteger vidas en las vías: un propósito que continúa

Aunque persisten retos, especialmente asociados a las transformaciones en las dinámicas de movilidad en la ciudad, el balance preliminar de 2025 evidencia que la gestión técnica y basada en datos permite salvar vidas en las vías.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) continuará fortaleciendo las acciones integrales para gestionar la velocidad, con el objetivo de seguir reduciendo la siniestralidad vial y construir una movilidad más segura y eficiente para todos en Bogotá.