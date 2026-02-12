¿Va a retirar dinero? 5 recomendaciones para evitar el hurto mediante el fleteo

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

En el marco de las estrategias que vienen adelantando las autoridades para hacerle frente al fleteo en Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá, insisten a la ciudadanía en acoger cinco recomendaciones clave para prevenir y evitar ser víctima de hurto durante el retiro de dineros en sedes bancarias, cajeros, corresponsales bancarios y otros. ¡Conoce las recomendaciones y evitar ser víctima de esta modalidad de hurto!

1. Solicitar acompañamiento policial marcando a la Línea de Emergencias 123

Aunque pueda existir tiempo de espera, no desista de la solicitud. La presencia policial reduce el riesgo.

2. Manejar la información con absoluta reserva

Al comunicarse con la Línea de Emergencias 123, hay que informar únicamente que requiere acompañamiento. No revele montos ni detalles del retiro.

3. Evitar interactuar con personas desconocidas

No entregue información personal ni documentos a nadie distinto al funcionario autorizado del banco.

4. No se confíe por la cercanía del banco o el medio de transporte

El fleteo puede ocurrir a pocas cuadras de la entidad financiera o incluso en trayectos cortos. Los delincuentes analizan rutinas, horarios y comportamientos planificados para cometer el delito.

5. Evaluar si el retiro en efectivo es realmente necesario

El uso de transferencias electrónicas y medios digitales reduce la exposición y el riesgo.

Además, es importante saber que no existe un monto mínimo ni máximo para solicitar el acompañamiento de la Policía. Usted, como ciudadano, está en todo su derecho de solicitar este servicio cuando lo necesite.

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, también invitó a la ciudadanía a que use este acompañamiento, teniendo en cuenta que detrás del fleteo siempre hay una intencionalidad clara:

“El fleteo no es un delito al azar. Detrás hay observación, seguimiento y planeación. Por eso insistimos en que la ciudadanía utilice el acompañamiento policial. Es un servicio gratuito que salva vidas y protege el patrimonio de las personas. Entre todos prevenimos el delito”.

En lo corrido de 2026 se han realizado patrullajes constantes de uniformados especializados en prevenir y reaccionar de manera inmediata ante estos posibles casos de fleteos en entornos financieros de la capital. La finalidad es afianzar la presencia policial en bancos y cajeros automáticos, además de trabajar de manera articulada con las empresas de seguridad para cerrarle el paso al delito.

Además, en las entidades financieras se realizan actividades pedagógicas de prevención para concientizar a la comunidad sobre las medidas de seguridad al usar servicios bancarios. Ante cualquier comportamiento sospechoso o para solicitar acompañamiento, la instrucción es clara: marcar de inmediato a la Línea de Emergencias 123.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.