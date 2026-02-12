Del 27 de marzo al 5 de abril Bogotá vivirá el FIAV con 27 espectáculos internacionales y 43 distritales

Foto: @Fiavbogota

Del 27 de marzo al 5 de abril de 2026, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa será la casa del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) de Bogotá, que contará con la participación de agrupaciones de cinco continentes y una programación que incluye 27 espectáculos internacionales, 32 nacionales y 43 distritales. El público podrá disfrutar de teatro, danza, performance, circo, títeres y teatro gestual, entre otras opciones. ¡Adquiere tus boletas ingresando aquí!

El FIAV Bogotá – Festival Internacional de las Artes Vivas es un proyecto del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), y sus entidades adscritas, y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). El Festival tiene a Cocrea como aliado estratégico.

En su segunda edición, el FIAV Bogotá consolida su papel como una plataforma clave de proyección nacional e internacional para los artistas colombianos. Su programación incluirá 43 obras distritales (38 escogidas a través de invitación pública) y 32 obras nacionales (30 escogidas a través de convocatoria, incluidas las 10 del Caribe).

Gracias a la convocatoria nacional, el Festival contará con la participación de algunos de los nombres más representativos de la escena colombiana, como Matacandelas y Sankofa Danzafro de Medellín, Pacific Dance de Tumaco y el Teatro Itinerante del Sol de Villa de Leyva, además de grupos de Cali, Manizales, Pereira, Fómeque, Tunja, Piedecuesta, Bucaramanga, Pereira y Villa de Leyva.

Por su parte, la invitación cultural distrital seleccionó proyectos de agrupaciones como La Congregación Teatro, el Teatro R101, la Fundación La Maldita Vanidad, la Corporación Cortocinesis y El Baúl de la Fantasía, junto a propuestas de agrupaciones y creadores independientes que evidencian nuevas tendencias, miradas contemporáneas y procesos de renovación en las artes vivas locales.

La principal novedad de esta edición del FIAV Bogotá será una propuesta de descentralización, gracias a la que se llevarán producciones internacionales a varias regiones de Colombia.

Además de la programación artística, se realizarán actividades complementarias como el Mercado FIAV Bogotá, que generará encuentros entre programadores internacionales y nacionales con artistas colombianos para buscar oportunidades de circulación en el exterior, y la Agenda académica, una franja que será un punto de intercambio artístico y pedagógico entre las agrupaciones participantes del festival.

El FIAV Bogotá, cuya directora general es Sandra Meluk, cuenta además con Octavio Arbeláez como curador internacional y con Fabio Rubiano como curador nacional.