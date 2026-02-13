¿A qué se enfrenta una persona cuando compra autopartes ilegales?

Foto: Secretaría de Seguridad

En Bogotá garantizamos la seguridad y alertamos a la ciudadanía para que no incurra en hechos delictivos. Comprar una autoparte ilegal alimenta el hurto de vehículos en la ciudad, y la persona puede ser capturada por el delito de receptación y pagar hasta ocho años de cárcel.

Pero las consecuencias no solo son de índole legal, desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) alertan otras repercusiones:

Riesgo para la seguridad propia y de los demás: un repuesto ilegal o de contrabando puede fallar en cualquier momento y causar un accidente atentado contra la vida de quienes van al interior del vehículo.

Pérdida de la garantía del vehículo: instalar un repuesto no certificado puede afectar la validez de la garantía del automóvil o la motocicleta.

Mayores costos a largo plazo: los repuestos no certificados tienen menor durabilidad y pueden afectar el funcionamiento general del vehículo, lo que se traduce en mayores gastos de reparación.

Afectación al comercio legal y alimentación de la cadena criminal: cada compra ilegal debilita a los talleres, distribuidores y marcas que cumplen con la ley y trabajan de manera formal. Además, aumenta la demanda de repuestos robados.

“Cada vez que alguien compra una autoparte ilegal, fortalece las redes criminales que se dedican al robo de vehículos en la ciudad. Por eso el llamado desde el Distrito es a ser responsables al momento de adquirir estos repuestos, verificar su procedencia, comprar en establecimientos autorizados y exigir factura”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Es de mencionar que en lo corrido del año, las denuncias por hurto a vehículos en Bogotá registran una reducción del 25%, comparado con igual periodo del año anterior. Por su parte, el hurto a motocicletas registra una reducción del 19%.

El amplio despliegue operativo de la Policía de Bogotá, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), ha permitido en lo corrido de 2025 contundentes golpes en contra de la criminalidad y el mercado ilegal de autopartes en la ciudad. En septiembre, por ejemplo, se incautaron 250 motores con identificación falsa que se encontraban escondidos en un sótano en el sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires, en el centro de la capital del país.

En otros sectores como el Siete de Agosto y el Restrepo, también se han dado importantes resultados. Este año en Bogotá se han incautado más de 2.000 autopartes y más de 800 motores con sistemas regrabados.

En caso de conocer un lugar donde comercialicen autopartes ilegales, se debe informar en la Línea contra el Crimen de la Policía: 314 3587212