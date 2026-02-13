Prepárese para correr sin riesgos: entrene, evalúe su salud y disfrute el proceso

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud recuerda la importancia de preparar el cuerpo adecuadamente antes de participar en carreras o caminatas, con el fin de prevenir lesiones, fortalecer la resistencia y vivir una experiencia segura y saludable.

El mensaje principal es claro: “cruzar la meta es un logro de resistencia y constancia, pero requiere preparación”. Por ello, la Secretaría de Salud invita a las personas a seguir estos consejos básicos:

No improvisar: elegir un plan de entrenamiento acorde al nivel físico y entrenar entre 12 y 16 semanas antes del evento. La constancia y el avance progresivo son esenciales para fortalecer el cuerpo y evitar lesiones.

elegir un plan de entrenamiento acorde al nivel físico y entrenar entre 12 y 16 semanas antes del evento. La constancia y el avance progresivo son esenciales para fortalecer el cuerpo y evitar lesiones. Entrenar con equilibrio: combinar sesiones suaves con otras más exigentes. El 80 % del entrenamiento debe realizarse a ritmo cómodo y el 20 % con mayor intensidad, incluyendo ejercicios de fuerza y estabilidad.

combinar sesiones suaves con otras más exigentes. El 80 % del entrenamiento debe realizarse a ritmo cómodo y el 20 % con mayor intensidad, incluyendo ejercicios de fuerza y estabilidad. Escuchar el cuerpo: el descanso también hace parte del entrenamiento. Si se presenta dolor o fatiga, es importante detenerse y permitir la recuperación. Además, se recomienda mantener una adecuada hidratación y evitar el consumo de bebidas energizantes o alcohólicas.

el descanso también hace parte del entrenamiento. Si se presenta dolor o fatiga, es importante detenerse y permitir la recuperación. Además, se recomienda mantener una adecuada hidratación y evitar el consumo de bebidas energizantes o alcohólicas. Evaluar la salud antes de comenzar: antes de inscribirse a una carrera o caminata, es fundamental diligenciar el Auto Reporte de Salud Previo a la Actividad Física (ASPAF) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Si alguna respuesta resulta positiva, se debe buscar orientación médica.

Estas recomendaciones hacen parte de la estrategia MásBienestar, que promueve hábitos saludables y la práctica responsable de la actividad física en la ciudad.

Con estas acciones, la Secretaría Distrital de Salud refuerza su compromiso con el bienestar de las y los bogotanos, fomentando la prevención y el autocuidado como pilares para una vida activa y saludable.