Obtenga el certificado de residencia en Bogotá: Es rápido y gratis

Foto: Secretaría de Gobierno

A través del enlace Solicitud Certificado de Residencia en Línea, la ciudadanía puede solicitar la expedición de su Certificado de Residencia en Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) validará la solicitud y el trámite dura 24 horas. Se dará la respuesta, aprobando o rechazando, en el evento en que se rechace la solicitud, el ciudadano/ la ciudadana, tendrá un plazo máximo de 30 días para subsanar las correcciones solicitadas.

¿Sabías que existe un documento que acredita que vives en Bogotá y puede abrirte la puerta a importantes beneficios? El Certificado de Residencia es más útil de lo que imaginas, y aquí te contamos por qué.

Este documento, que puedes obtener de forma virtual, gratuita y sin intermediarios, es un requisito indispensable para acceder a programas sociales, convocatorias laborales y trámites legales. Por ejemplo:

• Acceder a subsidios de vivienda o educación, como el programa Jóvenes a la E.

• Participar en convocatorias laborales que requieren validar tu lugar de residencia.

• Realizar trámites notariales o legales, como casarte en el extranjero.

• Ser parte activa de los órganos de participación del Distrito: consejos LGBTI, comunales o culturales.

Solicítalo fácil, rápido y sin intermediarios

El trámite del Certificado de Residencia en Bogotá es 100 % en línea y está disponible todos los días del año. Solo necesitas ingresar a: www.gobiernobogota.gov.co

• Costo: gratuito

• Tiempo de respuesta: 24 horas

• Modalidad: virtual

¿Quién puede solicitarlo?

Cualquier persona natural que requiera acreditar su residencia en Bogotá para un trámite, postulación o proceso administrativo.

¿Qué necesitas?

• Documento de identidad vigente según tu perfil.

• Recibo de servicio público (agua o luz) del lugar donde resides.

• Registro en la plataforma y documentos legibles en formato PDF.

Documentos específicos según tu perfil

Si eres mayor de edad colombiano:

• Cédula de ciudadanía o contraseña por trámite.

Si eres mayor de edad extranjero:

• Cédula de extranjería.

• Permiso por Protección Temporal (PPT).

Menores de edad colombianos:

• Registro civil (0 a 6 años y 11 meses).

• Tarjeta de identidad (7 a 17 años y 11 meses).

• Cédula del padre, madre o tutor legal.

Menores de edad extranjeros:

• Visa (0 a 6 años y 11 meses).

• Cédula de extranjería (7 a 17 años y 11 meses).

Recomendaciones clave

• Los datos registrados deben coincidir exactamente con los documentos adjuntos.

• Solo el número de cédula no puede modificarse una vez enviado el formulario.

• Este proceso se basa en el principio de buena fe: confiamos en la veracidad de la información entregada.

Una vez aprobado, el certificado será enviado al correo electrónico registrado. Si hay observaciones o rechazos, revisa tu bandeja de entrada y realiza los ajustes necesarios.

¿Tienes dudas?

Puedes acercarte y realizar la solicitud desde tu Alcaldía Local o en los SuperCADE donde esté presente la Secretaría Distrital de Gobierno. Evita intermediarios y usa siempre los canales oficiales.

En cifras

Durante el primer semestre de 2025, se han atendido más de 66.503 solicitudes y se han generado más de 41.482 certificados de residencia en Bogotá.

El Certificado de Residencia te conecta con oportunidades

A continuación, el post de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), en la red social X, con más información sobre este trámite en Bogotá:

#TenemosQueHablar del certificado de residencia ?

Ese papel que parece sencillo… ¡pero que te abre muchas puertas! Te acredita como habitante de una localidad y es clave para hacer trámites, acceder a beneficios y mucho más Mira el video ?? y entérate por qué es más útil de… pic.twitter.com/B5eRi0J81e — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) May 27, 2025

Para mayor información, ingrese al enlace https://www.gobiernobogota.gov.co/ o también puede dirigirse a su alcaldía local o a los Supercades Manitas, Suba, CAD, Bosa y Engativá.