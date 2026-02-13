Así opera el pico y placa en Bogotá este viernes 13 de febrero de 2026

Foto: Secretaria de Movilidad

Conoce cómo aplica la medida de pico y placa en Bogota? este viernes 13 de febrero de 2026. Estos son los horarios de la medida para vehículos particulares y taxis que pueden circular en la ciudad, según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Agéndate y evita sanciones!

Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Horarios de la medida para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Recuerda que los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que puedes pagar para usar tu vehículo en Bogota? sin ninguna restricción.

¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.