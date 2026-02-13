Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 13 de febrero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá te compartimos el pronóstico del clima según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este viernes 13 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER se espera este viernes 13 de febrero en Bogotá:

Durante la madrugada, se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, no se descarta la ocurrencia de lluvias ligeras de corta duración en Bosa, Santa Fe y Usme.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te explicacamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.