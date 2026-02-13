Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 13 de febrero
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
En Bogotá te compartimos el pronóstico del clima según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este viernes 13 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!
Según el reporte del IDIGER se espera este viernes 13 de febrero en Bogotá:
- Durante la madrugada, se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, no se descarta la ocurrencia de lluvias ligeras de corta duración en Bosa, Santa Fe y Usme.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te explicacamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa.
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.