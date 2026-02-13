Gobierno impulsa condonaciones masivas de créditos educativos del ICETEX

El Gobierno ha logrado que 175.141 personas accedan a beneficios de condonación parcial o total de sus créditos educativos financiados o administrados por el ICETEX, consolidando así una de las políticas más ambiciosas de alivio financiero para estudiantes en la historia del país.

Estas medidas de condonación, impulsadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX, han movilizado recursos por más de $ 2,7 billones, beneficiando a colombianos que accedieron a programas de crédito tradicional, fondos condonables y programas internacionales.

Por primera vez en la historia del ICETEX, se implementó el Plan de Oportunidades, permitiendo la condonación parcial del capital de los créditos, con recursos de la entidad. Esta política ha priorizado a tres grupos poblacionales:

Cartera de difícil recuperación: 17.129 personas con dificultades de pago obtuvieron condonaciones de hasta el 80 % del capital de su deuda más intereses, representando recursos por $ 293.007 millones.

Buen comportamiento de pago: 949 colombianos que realizaron reembolso anticipado recibieron condonación parcial de capital por $ 1.397 millones.

Aporte social destacado: 706 profesionales -médicos, investigadores, madres y padres comunitarios, deportistas y líderes sociales- han obtenido condonación de hasta el 25 % del saldo de capital, con recursos por $ 10.832 millones. Esta medida alcanzará a 2.600 personas al finalizar el gobierno.

Condonaciones por mérito académico y condición socioeconómica:

38.356 graduados de pregrado obtuvieron condonaciones del 25 % al 50 % de su crédito reembolsable, con inversión nacional de $ 431.895 millones.

912 colombianos con los mejores resultados en Saber Pro recibieron condonación total de su crédito, con recursos de la nación por $ 51.488 millones.

Fondos administrados con recursos nacionales y territoriales:

116.954 personas beneficiadas a través de fondos constituidos por entidades públicas, privadas y cooperativas, con condonaciones por $ 1,78 billones.

Programas internacionales:

92 profesionales del programa Pasaporte a la Ciencia (Colombia Científica) accedieron a condonaciones por $ 14.459 millones.

43 jóvenes del programa Jóvenes Talento obtuvieron beneficios por $ 2.806 millones.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha facilitado que 174.962 personas con dificultades de pago logren acuerdos para condonación de hasta el 100 % de intereses corrientes vencidos y moratorios, representando alivios por $ 153.033 millones.

Estas políticas consolidan la gestión del ICETEX para continuar con el otorgamiento de beneficios especiales estipulados en las condiciones de créditos (y en medidas excepcionales como el Plan de Oportunidades), así como el compromiso del Gobierno del Cambio con la educación superior accesible y el respaldo integral a los y las estudiantes colombianos, desde el acceso gratuito hasta el alivio de sus obligaciones financieras.