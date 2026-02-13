Así puede crear el usuario para descargar la factura del Acueducto de Bogotá

Imagen: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a la ciudadanía a pasarse a la factura virtual del servicio de agua y alcantarillado como un compromiso con el ambiente y la sostenibilidad. ¡Pásate a la factura virtual!

¿Cómo crear el usuario para descargar factura del Acueducto de Bogotá?

El proceso es sencillo y rápido:

1. Ingresa a www.acueducto.com.co con la factura de la EAAB a la mano.

2. Haz clic en el botón Oficina Virtual.

3. Da clic en la parte de ‘Regístrate’.

4. Completa la información que te solicitan y acepta los términos y condiciones.

¿Por qué elegir la factura del Acueducto de Bogotá virtual?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) utiliza aproximadamente 13 millones 800 mil hojas de papel anualmente para imprimir las facturas de sus usuarios, lo que equivale a 70 toneladas de papel. Este dato resalta la importancia de la factura virtual como una alternativa más ecológica.

Se estima que, si todos los usuarios optaran por la factura virtual, se ahorrarían 2.800.000 litros de agua y se evitaría la tala de 1.190 árboles al año.

Además, la factura virtual se recibe directamente en el correo electrónico, eliminando la necesidad de buscar la factura física y permitiendo acceder a ella desde cualquier lugar y momento. Recibir la factura virtual de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) es una opción práctica, ecológica y económica que beneficia tanto al usuario como al planeta.