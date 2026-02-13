Consejo de Estado suspende el decreto que estableció el salario mínimo en Colombia

De manera provisional Consejo de Estado suspendió los efectos del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno incrementó en un 23,7 por ciento el salario mínimo legal de 2026. El Gobierno deberá expedir nuevo decreto en ocho días.

Según lo que ha trascendido, el magistrado ponente que acogió la demanda de nulidad interpuesta por Fenalco, dictó una suspensión provisional mientras se resuelve de fondo la demanda.

Mientras tanto, el Gobierno deberá expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes. Este decreto será transitorio y deberá aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales relacionados con la fijación del salario mínimo.

El pasado 14 de enero la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, había presentado ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad y solicitud de suspensión provisional urgente contra el Decreto. Jaime Alberto Cabal, presidente de la agremiación, afirmó que la decisión del Ejecutivo desconoció el marco legal y constitucional vigente al aplicar criterios no contemplados en la ley y sustituir las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo: inflación, productividad, PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional, por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la OIT sin carácter vinculante. Además, se desconoció la competencia exclusiva del DANE, como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, fundamento esencial para la medición de la inflación en el país.