No habrá nuevos impuestos hasta que la Corte Constitucional decida si levanta suspensión de la primera emergencia económica

“Si la Corte Constitucional levanta la suspensión de la primera emergencia económica, no será necesario decretar el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”.

Así lo advirtió este jueves el presidente Gustavo Petro en la tercera sesión del Consejo de Ministros que sesionó esta vez en la Casa de Nariño para abordar la emergencia climática en la región Caribe.

Sin embargo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, explicó los alcances que tendrían los decretos legislativos que se dictarán al amparo de esta segunda emergencia económica, social y ecológica.

– En primer lugar, el ministro propuso un impuesto al patrimonio de 0,06% para personas jurídicas con patrimonio líquido (después de pagar deudas) entre $10.400 millones y $31 mil millones. De este monto en adelante, el gravamen sería de 1,2%.

“Es una tarifa marginal, la pequeña y mediana empresa queda excluida, en anteriores experiencias de emergencia económica otros gobiernos establecieron un impuesto al patrimonio de hasta 4,8%”, aseguró el funcionario.

– Sistema de crédito con tasas compensadas para pequeñas empresas agropecuarias en las zonas de a emergencia para incrementar la producción agrícola.

– Se establecería una nueva medida de inversión forzosa para generar mayores recursos con destino al fomento agrícola.

En este punto, el presidente Petro aseguró que con la medida vigente de inversión forzosa “la banca privada me engañó: no desplazó los recursos recaudados a la producción agrícola sino al crédito de consumo y ahora, sacaron el dinero del país y ahora, incluso, se oponen a que repatriemos esos recursos”, afirmó.

– Tasas de interés cercanas a cero por ciento que permitan reactivar la producción en las zonas afectadas por la emergencia a través de Finagro y el Banco Agrario.

– Ajuste al impuesto ya establecido a los juegos de suerte y azar en línea, modificando la estructura de ese impuesto,

– Nuevos alivios tributarios que con la emergencia pasada la permitieron a la Dian recaudar más de $237 mil millones solo durante el mes de enero pasado. “Cuando la Corte Constitucional suspendió el decreto de la primera emergencia teníamos muchos otros sectores pendientes de esos alivios”, dijo el ministro.

– Aumento en los créditos asociativos para empresas del agro de la región a través de Bancoldex.

– De los decretos de emergencia se excluiría el sector solidario y sus reservas técnicas.

“Esperamos una pronta respuesta de la Corte Constitucional sobre el decreto de la primera emergencia porque eso nos define claramente una ruta para determinar qué medidas vamos a adoptar en esta segunda emergencia económica”, aseguró el ministro de Hacienda.

El funcionario dijo que el Gobierno esperará unos días a la respuesta de la Corte Constitucional sobre la suspensión de la primera emergencia económica, antes de tomar nuevas decisiones con futuros decretos legislativos.

