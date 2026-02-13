Asista a la obra teatro ‘La ciudad de la hermandad gatuna’ llega a Ciudad Bolívar este 22 de febrero

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita a la obra de teatro ´La ciudad de la hermandad gatuna´ con una narración cargada de metáforas, de la mano de tres gaticos: Amarillo, Azul y Rojo. La obra se realizará este domingo 22 de febrero, a las 11:00 a. m., en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10. ¡Asiste, es gratis!

En esta obra de teatro para niños, niñas y adolescentes, presentada por la Unión Creaselva Teatro, Amarillo, Azul y Rojo, representan la vasta pluralidad cultural de Colombia, mientras que una gata verde, nacida de la esperanza, emerge como el faro que ilumina el camino hacia la reconciliación de los tres mundos.

Esta puesta en escena es el fruto de una trayectoria pedagógica y artística que, desde hace años, se ha cultivado con amor y dedicación a través de acciones de paz en las aulas, extendiendo estas semillas hacia las familias y cuidadores.

¡Agéndate junto con tu familia! La cita es en el Centro Cultural Compartir en Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur No. 18U-12, en Ciudad Bolívar, el domingo 22 de febrero a las 11 de la mañana! ¡Entrada libre!