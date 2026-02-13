Conozca el proceso para inscribirse como vendedor informal en el IPES

El Instituto para la Economía Social (IPES) ofrece una variedad de alternativas a la ciudadanía que trabaja con la economía informal y desarrolla su actividad en el espacio público de Bogotá.

Uno de los principales objetivos es identificar, caracterizar y acompañar a los vendedores y vendedoras informales para que puedan acceder a la oferta institucional del Distrito y avanzar hacia la formalización.

¿Cómo inscribirse en el IPES como vendedor informal?

El proceso de inscripción inicia cuando el IPES realiza jornadas de identificación, caracterización y oferta de servicios en los diferentes puntos de la ciudad.

Durante estas jornadas, el equipo de la Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad (SGRSI) aplica el formato de Registro de Identificación Básica (RIB) y recopila la información sociodemográfica de las personas que ejercen ventas informales. Esta información se registra en la Herramienta Misional (HEMI), donde se construye el perfil de cada vendedor o vendedora informal.

Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI)

Con la información recopilada, el IPES realiza la inscripción de los vendedores informales en el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI), de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0245 de 2025. Este registro es el instrumento oficial que permite reconocer y acompañar a quienes desarrollan actividades económicas en el espacio público.

Las Alcaldías Locales también participan en este proceso, haciendo seguimiento y validación de la información de los vendedores identificados en sus territorios.

Validación y acceso a los servicios del IPES

A partir de este momento, la persona podrá acceder a la oferta institucional del IPES, que incluye alternativas comerciales, formación, empleabilidad, asesorías y más oportunidades para fortalecer su proyecto económico.

¿Quiénes pueden inscribirse en el RIVI?

Personas mayores de 18 años , que presenten el documento de identidad vigente (cédula de ciudadanía o de extranjería).

, que presenten el (cédula de ciudadanía o de extranjería). En el caso de personas extranjeras, solo se acepta la cédula de extranjería (No se admiten pasaportes ni documentos de identidad emitidos en el exterior).

Si deseas conocer los programas disponibles o recibir orientación personalizada, puedes acercarte a la sede del IPES:

Carrera 9 # 10 – 59, Bogotá D.C.

Horario de atención: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Canales de atención del IPES:

Correo electrónico: gestiondocumental@ipes.gov.co

gestiondocumental@ipes.gov.co Línea gratuita nacional: 01 8000 517 621

01 8000 517 621 Sitio web:www.ipes.gov.co

Cabe resaltar que, el proceso de inscripción en el RIVI no requiere intermediarios ni pagos. Todas las jornadas y servicios del IPES son gratuitos y oficiales.