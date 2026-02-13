Brigada 13 del Ejército invita a jóvenes de Bogotá y Cundinamarca a prestar el servicio militar
Foto: Décima Tercera Brigada?del Ejército
La Décima Tercera Brigada?del Ejército invita a los jóvenes entre los 18 y hasta faltando un día para los 24 años, a prestar su servicio militar en cualquiera de las 15 unidades ubicadas en Bogotá y Cundinamarca, donde recibirán importantes beneficios económicos, educativos y servicios de salud, entre otros.
El proceso de incorporación es liderado en Bogotá y Cundinamarca por los diferentes batallones, así como por la Décima Tercera y Décima Quinta Zonas de Reclutamiento, que tienen como misión seleccionar al mejor personal que servirá al país en esta región y que recibirá los siguientes beneficios:
- Bonificación mensual durante el tiempo de servicio militar equivalente a 996.450 pesos.
- Una bonificación de Navidad por el mismo valor.
- Al momento de licenciarse, el soldado recibirá un SMLMV (1.423.500 pesos) para dotación civil.
- La última bonificación del soldado corresponderá a 1,5 SMLMV (2.135.250 pesos).
- Otorgamiento de un permiso anual con auxilio de transporte equivalente a un SMLMV (1.423.500 pesos).
- Quienes se destaquen en la prestación del servicio militar como dragoneantes obtendrán un reconocimiento monetario adicional mensual del 5 % del SMLMV.
- Aplicación de descuentos en importante número de almacenes, restaurantes y tiendas en virtud de alianzas comerciales.
- Transporte para traslado al lugar de destinación, sostenimiento durante el viaje y el regreso al domicilio, una vez culminado el tiempo de servicio o desacuartelado.
- Permisos y devolución económica proporcional de la partida de alimentación.
- Servicios de salud prioritaria o general y atención en las necesidades básicas.
- Estadía y alimentación con estándares de calidad establecidos por el comité de nutrición durante el tiempo de permanencia en la institución.
- Bancarización y contribución para iniciar y fortalecer la vida crediticia comenzando a manejar productos bancarios.
- Orientación opcional y voluntaria en programas de formación laboral productiva del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.
- Obtención de líneas de crédito especial con el Icetex.
- Descuento y estudio institucional para otorgamiento de matrícula cero, financiada en la carrera militar en las diferentes escuelas de formación militar y policial (oficial, suboficial y soldado profesional).
- El tiempo que el ciudadano permanezca en la prestación de servicio militar se tendrá en cuenta para la sumatoria de semanas de cotización en los fondos de pensión públicos y privados.
- En las instituciones de la Fuerza Pública, el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantías y prima de antigüedad en los términos de Ley.
Durante el servicio militar, los y las jóvenes que se incorporen podrán desarrollar labores para la conservación del medio ambiente, seguridad en las vías, atención humanitaria y para todas aquellas situaciones que así lo requieran; además, podrán realizar tareas administrativas para fortalecer la misión institucional. Si desea ampliar información frente al proceso de incorporación, podrá hacerlo a través de la página web www.reclutamiento.mil.co o el call center nacional 601 4261420.
De esta manera, la Décima Tercera Brigada?del Ejército invita a los jóvenes interesados en definir su situación militar a comenzar a construir un proyecto de vida, desde una experiencia única como es servirle al país en el Ejército Nacional.
Para mayor información comuníquese al teléfono 3127882910 o acérquese a cualquiera de los siguientes Distritos Militares:
- DIM 46 FACATATIVA en la carrera Quinta con calle 15, barrio Dos Caminos.
- DIM 47 ZIPAQUIRÁ Entrada Mina de Sal en la carrera Primera #6-21.
- DIM 55 FUSAGASUGÁ carrera Octava #6-41 Centro Comercial Centrofusa -Local 117.
- DIM 59 SOACHA en la calle 19 # 5-25 esquina, barrio San Luis.
- DIM 51 BOGOTÁ en la avenida Las Américas #58-38.
- DIM 52 BOGOTÁ Km. 3, Cantón Sur de Artillería – barrio Molinos.