Brigada 13 del Ejército invita a jóvenes de Bogotá y Cundinamarca a prestar el servicio militar

Foto: Décima Tercera Brigada?del Ejército

La Décima Tercera Brigada?del Ejército invita a los jóvenes entre los 18 y hasta faltando un día para los 24 años, a prestar su servicio militar en cualquiera de las 15 unidades ubicadas en Bogotá y Cundinamarca, donde recibirán importantes beneficios económicos, educativos y servicios de salud, entre otros.

El proceso de incorporación es liderado en Bogotá y Cundinamarca por los diferentes batallones, así como por la Décima Tercera y Décima Quinta Zonas de Reclutamiento, que tienen como misión seleccionar al mejor personal que servirá al país en esta región y que recibirá los siguientes beneficios:

Bonificación mensual durante el tiempo de servicio militar equivalente a 996.450 pesos. Una bonificación de Navidad por el mismo valor. Al momento de licenciarse, el soldado recibirá un SMLMV (1.423.500 pesos) para dotación civil. La última bonificación del soldado corresponderá a 1,5 SMLMV (2.135.250 pesos). Otorgamiento de un permiso anual con auxilio de transporte equivalente a un SMLMV (1.423.500 pesos). Quienes se destaquen en la prestación del servicio militar como dragoneantes obtendrán un reconocimiento monetario adicional mensual del 5 % del SMLMV. Aplicación de descuentos en importante número de almacenes, restaurantes y tiendas en virtud de alianzas comerciales. Transporte para traslado al lugar de destinación, sostenimiento durante el viaje y el regreso al domicilio, una vez culminado el tiempo de servicio o desacuartelado. Permisos y devolución económica proporcional de la partida de alimentación. Servicios de salud prioritaria o general y atención en las necesidades básicas. Estadía y alimentación con estándares de calidad establecidos por el comité de nutrición durante el tiempo de permanencia en la institución. Bancarización y contribución para iniciar y fortalecer la vida crediticia comenzando a manejar productos bancarios. Orientación opcional y voluntaria en programas de formación laboral productiva del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. Obtención de líneas de crédito especial con el Icetex. Descuento y estudio institucional para otorgamiento de matrícula cero, financiada en la carrera militar en las diferentes escuelas de formación militar y policial (oficial, suboficial y soldado profesional). El tiempo que el ciudadano permanezca en la prestación de servicio militar se tendrá en cuenta para la sumatoria de semanas de cotización en los fondos de pensión públicos y privados. En las instituciones de la Fuerza Pública, el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantías y prima de antigüedad en los términos de Ley.

Durante el servicio militar, los y las jóvenes que se incorporen podrán desarrollar labores para la conservación del medio ambiente, seguridad en las vías, atención humanitaria y para todas aquellas situaciones que así lo requieran; además, podrán realizar tareas administrativas para fortalecer la misión institucional. Si desea ampliar información frente al proceso de incorporación, podrá hacerlo a través de la página web www.reclutamiento.mil.co o el call center nacional 601 4261420.

De esta manera, la Décima Tercera Brigada?del Ejército invita a los jóvenes interesados en definir su situación militar a comenzar a construir un proyecto de vida, desde una experiencia única como es servirle al país en el Ejército Nacional.

Para mayor información comuníquese al teléfono 3127882910 o acérquese a cualquiera de los siguientes Distritos Militares: