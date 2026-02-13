‘Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo con la Constitución’: Petro sobre fallo del Consejo de Estado respecto al salario mínimo

Foto: Ministerio del Trabajo

En un mensa?je publicado este viernes en su cuenta de X, el jefe de Estado se refirió a la orden impartida por el Consejo de Estado para que en un plazo de ocho días se expida un decreto que fije un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo para 2026.

“Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución», dijo el presidente Petro y agregó que “por respeto al magistrado, el ministro de Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato».

“La reunión de concertación –dijo– se hará a la luz de las últimas mediciones económicas y estudios que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios».

“También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia», destacó.

Además, el mandatario solicitó una “reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá».

Decreto expedido cumple lo ordenado por la Constitución

En su mensaje, el presidente Petro consideró que el decreto de salario vital ya expedido es el ordenado por la Constitución e incorpora todos los criterios económicos que exige la normatividad.

“El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la Constitución Nacional», sostuvo.

De acuerdo con el mandatario, “suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario».

“Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener, invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto» dijo y recalcó que “los derechos privados que debe defender el Consejo de Estado ante el gobierno cobijan el derecho del pueblo trabajador».

Según el presidente Petro, “disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la vida. Nada más anticonstitucional».

En su mensaje, el mandatario subrayó también la importancia de avanzar en un pacto social en Colombia.

“El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político. Como dije desde el primer día de mi gobierno, les solicito construir el pacto social de la vida y de la paz», concluyó el presidente de la República.