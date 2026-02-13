Con incorporación de energías limpias a la matriz nacional, Colombia generaría ahorros tarifarios de $7 billones

Foto: archivo, Ministerio de Minas y Energía

La incorporación a la matriz energética nacional de entre 6.586 y 9.500 Mw (Megawatios) adicionales de energías limpias en los próximos cinco años, le permitirá a Colombia alcanzar la estabilidad tarifaria y generar ahorros acumulados de hasta $7 billones en tarifas eléctricas.

Solo este año, el país alcanzará una capacidad renovable superior a 4.200 Mw entre proyectos de operación, pruebas y construcción, consolidando de esta manera la Transición Energética Justa, uno de los objetivos del Gobierno del Cambio incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’.

Así está consignado en el documento ‘Balance 2026 – Informe Energiìas Renovables en Colombia’, que forma parte del Portafolio Renovable Disponible en Colombia, elaborado por SER Colombia – Asociación Energías Renovables, organización que agrupa a más de 70 empresas locales y globales y es recogido por entidades del sector energético.

De la capacidad total renovable, el documento estima que 2.876 Mw corresponden a proyectos de mediana y gran escala que estarán en operación comercial o fase de pruebas, mientras que más de 1.300 Mw provienen de recursos distribuidos como autogeneración y pequeñas granjas solares.

Solo en 2026, 177 Mw adicionales que entrarán en operación corresponden a 16 proyectos, destaca el informe.

Agrega el estudio que 1.043 Mw, de 20 proyectos en construcción este año, y más de 5.800 Mw que se encuentran en fases tempranas de desarrollo, ratifican “la confianza inversionista” y el “dinamismo” del sector eléctrico del país.

Así mismo, destaca el informe que 96% de los colombianos respalda que la energía solar sea la fuente de mayor crecimiento, y 88% prioriza la energía eólica, lo que refleja un consenso social a favor de la transformación energética.

El Portafolio Renovable le permite al Gobierno nacional seguir impulsando medidas para destrabar trámites, fortalecer la infraestructura de transmisión, promover el almacenamiento con baterías, garantizar estabilidad jurídica a los inversionistas y fomentar la autogeneración, con el objetivo de consolidar una matriz más diversificada, resiliente y sostenible, y fortalecer su compromiso con la transición energética.

Con información del Portafolio Renovable Disponible en Colombia y el sector eléctrico