Colombia incauta cargamento de droga ilegal que iba de Perú para China y México

Foto: Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia, en un operativo conjunto con autoridades portuarias y organismos de cooperación internacional, logró incautar 500 kilos de clorhidrato de cocaína en dos contenedores que provenían del puerto de Callao, Perú, y tenían como destino Asia y Centro América.

“Con esta operación le estamos cumpliendo con dignidad a la seguridad de Colombia. Nuestros hombres y mujeres trabajan día y noche para proteger el comercio legal, blindar las fronteras y garantizar que el delito no tenga espacio en nuestros puertos”, afirmó el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.

La operación se llevó a cabo en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, y evitó que media tonelada de estupefacientes ingresara a circuitos criminales internacionales, financiando economías ilegales responsables de violencia, corrupción y desestabilización social en distintos países del mundo.

Este resultado es parte de la estrategia integral contra las economías ilícitas y el multicrimen, orientada a proteger las fronteras, blindar el comercio legal y garantizar que Colombia no sea utilizada como plataforma para actividades delictivas.

La Policía, en un comunicado de prensa, expresó su compromiso firme contra el crimen transnacional y reiteró que seguirá trabajando sin descanso para que cada acción operativa represente un paso más hacia un país más seguro.

Con información de la Policía Nacional