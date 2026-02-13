    • Nacional

    Colombia incauta cargamento de droga ilegal que iba de Perú para China y México

    Diana Becerra Publicado el

    Foto: Policía Nacional La Policía Nacional evitó que media tonelada de estupefacientes ingresara a circuitos criminales internacionales y financiara ec

    La Policía Nacional de Colombia, en un operativo conjunto con autoridades portuarias y organismos de cooperación internacional, logró incautar 500 kilos de clorhidrato de cocaína en dos contenedores que provenían del puerto de Callao, Perú, y tenían como destino Asia y Centro América.

    “Con esta operación le estamos cumpliendo con dignidad a la seguridad de Colombia. Nuestros hombres y mujeres trabajan día y noche para proteger el comercio legal, blindar las fronteras y garantizar que el delito no tenga espacio en nuestros puertos”, afirmó el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.
    La operación se llevó a cabo en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, y evitó que media tonelada de estupefacientes ingresara a circuitos criminales internacionales, financiando economías ilegales responsables de violencia, corrupción y desestabilización social en distintos países del mundo.
    Este resultado es parte de la estrategia integral contra las economías ilícitas y el multicrimen, orientada a proteger las fronteras, blindar el comercio legal y garantizar que Colombia no sea utilizada como plataforma para actividades delictivas.
    La Policía, en un comunicado de prensa, expresó su compromiso firme contra el crimen transnacional y reiteró que seguirá trabajando sin descanso para que cada acción operativa represente un paso más hacia un país más seguro.
    Con información de la Policía Nacional

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte