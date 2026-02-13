Se amplían las convocatorias Gente Convergente 2026 hasta el martes 17 de febrero

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y su programa ‘Gente Convergente’, en alianza con Proimágenes Colombia, anunciaron la ampliación del plazo de sus convocatorias 2026, que ahora cerrarán el próximo 17 de febrero.

El programa‘Gente Convergente’ presenta en 2026 dos convocatorias orientadas a la formación y aceleración de emprendimientos en videojuegos, contenidos VR/AR/XR y animación, buscando potenciar sus capacidades empresariales, ampliar sus redes de trabajo y facilitar su acceso a oportunidades comerciales dentro y fuera del país, con mentorías especializadas desde Francia y México..

Las y los ganadores podrán acceder a una formación intensiva en animación con GOBELINS Paris (hasta 14 estudios beneficiados) y aceleración de propiedad intelectual en videojuegos con BC Media Lab (8 becas), combinando clases magistrales, mentorías personalizadas y espacios de pitch ante la industria.

También podrán tener acompañamiento y certificación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y Proimágenes Colombia para impulsar la visibilidad internacional de los estudios locales y dinamizar la economía creativa de la ciudad.

Te presentamos la información de las convocatorias para participar en mentorías dictadas por GOBELINS Paris y BC Media Lab !Toma nota!

1. Gerencia en producción de animación

Beneficiará hasta 14 estudios, con máximo 2 representantes por empresa, para participar en un programa intensivo dictado por la institución francesa GOBELINS Paris; referente mundial en creación de imagen y animación.

La convocatoria se desarrollará entre febrero y abril de 2026 e incluirá 20 horas de clases magistrales y talleres virtuales, junto con actividades individuales de profundización.

Pueden postularse personas naturales con experiencia, vinculadas a una empresa del sector registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá (con al menos dos años de existencia legal al 31 de enero de 2026) y con un buen nivel de inglés, ya que las clases se dictarán en este idioma.

La inscripción se realizará mediante este formulario digital e incluirá, entre otros requisitos, un currículo de una página en inglés, una presentación del estudio también de una página en inglés, un video de máximo 90 segundos en inglés y el registro oficial del estudio.

La convocatoria cerrará el martes 17 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m. (hora Colombia). De igual forma, las y los seleccionados recibirán una certificación y el acompañamiento por parte de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y Proimágenes Colombia, durante las distintas etapas del proceso.

2. Aceleradora de videojuegos – Desarrollo de propiedad intelectual en Colombia