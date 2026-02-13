¿Tiene multas de tránsito en Bogotá? Así puede acceder a descuentos del 25% o 50%

Foto: Carlos Sierra – Secretaría Distrital de Movilidad

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa las personas que reciben un comparendo por una posible infracción a las normas de tránsito tienen la posibilidad de acceder a descuentos del 50 % o del 25 % en el valor de la sanción, siempre y cuando realicen el curso pedagógico en los plazos establecidos por la ley. ¡Aquí todos los detalles!

Actualmente, se cuentan con cinco puntos para realizar estos cursos:

Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.

Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.

C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.

C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), este 2025, con corte a 30 de septiembre, se han impuesto 723.794 comparendos, de los cuales 320.751 fueron pagados con el beneficio del descuento por realizar el curso pedagógico.

Descuentos a comparendos notificados en vía:

50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo. 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Descuentos a comparendos electrónicos:

50 % de descuento , si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.

, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo. 25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Plazos y canales para impugnar una infracción de tránsito

Si un ciudadano no está de acuerdo con la infracción, tiene derecho a impugnar el comparendo. Esto significa que podrá presentar sus argumentos y pruebas en una audiencia pública, la cual es virtual.

Plazos o términos:

Comparendos notificados en vía: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

siguientes a la imposición del comparendo. Comparendos electrónicos: dentro de los 11 días hábiles , siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.

, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo. Estos términos están establecidos en la Ley (Artículo 136 de la Ley 769 de 2002 y Ley 1843 de 2017).

La cita para impugnar es gratuita y debe gestionarse sin intermediarios a través de los canales oficiales: la página webwww.movilidadbogota.gov.co o la aplicación Mi Movilidad a un clic. Para orientación adicional, los ciudadanos también pueden comunicarse a la línea (601) 364 94 00, opción 2.

Así puedes hacer la consulta y el pago de multas de tránsito en Bogotá

Ingresa a https://www.movilidadbogota.gov.co/web/consulta_de_comparendos y da clic en: Consulte aquí comparendos y acuerdos de pago. Digita los datos requeridos. Selecciona el captcha y haz clic en consultar. Si tienes comparendos, da clic en ver detalle. Allí aparecerá toda la información del comparendo. Podrás realizar el pago por PSE o descargando el volante de cada una de las obligaciones y realizando el pago en cualquier sede de banco autorizado.

El proceso a través de Mi Movilidad a un clic