¿Tiene multas de tránsito en Bogotá? Así puede acceder a descuentos del 25% o 50%
Foto: Carlos Sierra – Secretaría Distrital de Movilidad
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa las personas que reciben un comparendo por una posible infracción a las normas de tránsito tienen la posibilidad de acceder a descuentos del 50 % o del 25 % en el valor de la sanción, siempre y cuando realicen el curso pedagógico en los plazos establecidos por la ley. ¡Aquí todos los detalles!
Actualmente, se cuentan con cinco puntos para realizar estos cursos:
- Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.
- Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.
- C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.
- C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.
- Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.
Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), este 2025, con corte a 30 de septiembre, se han impuesto 723.794 comparendos, de los cuales 320.751 fueron pagados con el beneficio del descuento por realizar el curso pedagógico.
Descuentos a comparendos notificados en vía:
- 50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
- 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Descuentos a comparendos electrónicos:
- 50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.
- 25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Plazos y canales para impugnar una infracción de tránsito
Si un ciudadano no está de acuerdo con la infracción, tiene derecho a impugnar el comparendo. Esto significa que podrá presentar sus argumentos y pruebas en una audiencia pública, la cual es virtual.
Plazos o términos:
- Comparendos notificados en vía: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
- Comparendos electrónicos: dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.
- Estos términos están establecidos en la Ley (Artículo 136 de la Ley 769 de 2002 y Ley 1843 de 2017).
La cita para impugnar es gratuita y debe gestionarse sin intermediarios a través de los canales oficiales: la página webwww.movilidadbogota.gov.co o la aplicación Mi Movilidad a un clic. Para orientación adicional, los ciudadanos también pueden comunicarse a la línea (601) 364 94 00, opción 2.
Así puedes hacer la consulta y el pago de multas de tránsito en Bogotá
- Ingresa a https://www.movilidadbogota.gov.co/web/consulta_de_comparendos y da clic en: Consulte aquí comparendos y acuerdos de pago.
- Digita los datos requeridos.
- Selecciona el captcha y haz clic en consultar.
- Si tienes comparendos, da clic en ver detalle. Allí aparecerá toda la información del comparendo.
- Podrás realizar el pago por PSE o descargando el volante de cada una de las obligaciones y realizando el pago en cualquier sede de banco autorizado.
El proceso a través de Mi Movilidad a un clic
- Ingresa a la aplicación Mi Movilidad a un clic en: https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/.
- Inicia sesión o da clic en continuar.
- Ingresa al módulo comparendos
- Digita los datos requeridos.
- Selecciona el captcha y haz clic en consultar. Continúa el proceso.