Disfrute lo mejor del death metal colombiano con concierto en el Teatro El Ensueño este 21 de febrero

Fotos: Teatro El Ensueño.

El Teatro El Ensueño de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, será el escenario de una noche única dedicada al death metal colombiano, con el concierto de cuatro de las bandas más representativas del género, NO RAZA, Herejía, The Scum y y Quemarlo Todo, en una noche de alto calibre, este sábado 21 de febrero de 2026, a las 6:30 p. m. ¡Entrada con costo!

A este concierto que se realizará en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, podrán ingresar menores de edad a partir de los 14 años.

Conoce más detalles en este post en la red social X del Teatro El Ensueño sobre este concierto que se realizará este 21 de febrero:

Estas son las bandas de death metal colombiano que estarán en concierto en Bogotá, este sábado 21 de febrero:

NO RAZA , una de las bandas más influyentes del metal colombiano y suramericano. Formada en Colombia en 1997 y actualmente radicada en Estados Unidos, la agrupación llega como parte de la gira de su más reciente álbum Tayrona, una obra que reafirma su identidad ancestral, su sonido demoledor y una puesta en escena de alto impacto que evoca guerra, resistencia y memoria cultural.

, una de las bandas más influyentes del metal colombiano y suramericano. Formada en Colombia en 1997 y actualmente radicada en Estados Unidos, la agrupación llega como parte de la gira de su más reciente álbum Tayrona, una obra que reafirma su identidad ancestral, su sonido demoledor y una puesta en escena de alto impacto que evoca guerra, resistencia y memoria cultural. Herejía , banda pionera del death metal bogotano, reconocida por su evolución hacia el death metal sinfónico y su legado histórico en la escena.

, banda pionera del death metal bogotano, reconocida por su evolución hacia el death metal sinfónico y su legado histórico en la escena. The Scum , desde Manizales, con una propuesta de death metal crudo y contundente en el marco del lanzamiento de su LP Dead Was the Sun,

, desde Manizales, con una propuesta de death metal crudo y contundente en el marco del lanzamiento de su LP Dead Was the Sun, Quemarlo Todo, desde Bucaramanga, que cerrará la noche con una descarga visceral que fusiona grind, death, groove y thrash, destacándose por su energía en vivo y su conexión con la escena underground. Un encuentro que celebra la fuerza, diversidad y vigencia del metal colombiano en un espacio cultural emblemático de la ciudad.

Disfruta de estas cuatro bandas que han construido la historia del metal extremo del país, que estarán en un mismo escenario, y en una sola noche para vivir lo mejor del death hecho en Colombia.